Hrant Dink cinayeti davası

Mahkeme heyeti başkanının, "Sen zaten tahliye oldun." demesi üzerine Emir'in, "Evet, beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullanması salonda gülüşmelere neden oldu.

Tutuklu ve tutuksuz sanık avukatları ise tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.

Söz alan Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, bir sonraki duruşmada çapraz sorgu yapılmasından sonra talepte bulunacağını, bu duruşmada herhangi bir talebinin olmadığını söyledi.

Savcının da görüşünün alınmasının ardından taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delil durumuna göre tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz yargılanan sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddeden heyet, tutuksuz sanıklardan eski uzman çavuş Yusuf Bozca ile ilgili, "haftanın bir günü evine en yakın güvenlik birimine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirinin ise devamını kararlaştırdı.

Sanık ve sanık avukatlarının diğer taleplerini reddeden heyet, duruşmayı sıralı yapılmak üzere 14, 15, 17 ve 18 Mayıs'a erteledi.