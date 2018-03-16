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Hrant Dink cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu 9 sanığın bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 14 Mayıs'a erteledi

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilerek, duruşma 14 Mayıs'a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, cinayet döneminde İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerinde görevli jandarmaların savunmalarının ardından taleplerin alınmasına geçildi.

- Tutuksuz sanık tahliyesini istedi

Söz alan Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, bir sonraki duruşmada çapraz sorgu yapılmasından sonra talepte bulunacağını, bu duruşmada herhangi bir talebinin olmadığını söyledi.

Tutuklu ve tutuksuz sanık avukatları ise tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.

Sırasıyla beyanda bulunan tutuklu sanıklar tahliye talep ederken, tutuksuz sanıklar da beraatlerini istedi.

Tutuksuz sanıklardan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlilerinden Ecevit Emir, kürsüye gelerek "Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti başkanının, "Sen zaten tahliye oldun." demesi üzerine Emir'in, "Evet, beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullanması salonda gülüşmelere neden oldu.

Savcının da görüşünün alınmasının ardından taleplerle ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, delil durumuna göre tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Tutuksuz yargılanan sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddeden heyet, tutuksuz sanıklardan eski uzman çavuş Yusuf Bozca ile ilgili, "haftanın bir günü evine en yakın güvenlik birimine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirinin ise devamını kararlaştırdı.

Sanık ve sanık avukatlarının diğer taleplerini reddeden heyet, duruşmayı sıralı yapılmak üzere 14, 15, 17 ve 18 Mayıs'a erteledi.

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