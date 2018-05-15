Hrant Dink cinayeti davası

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması başladı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıkların katılmadığı duruşmada, 9 tutuksuz sanık hazır bulundu.
Kimi hükümlü veya sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlanan duruşmada müdahil Dink ailesini ise avukatları temsil etti.
Duruşma, müdahil Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu'nun dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi olan sanıklara bazı sorular yöneltmesiyle devam ediyor.
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