HABER

Hrant Dink cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 12:09 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 85 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması başladı

İSTANBUL (AA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davanın 25. duruşması başladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıkların katılmadığı duruşmada, 9 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Kimi hükümlü veya sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlanan duruşmada müdahil Dink ailesini ise avukatları temsil etti.

Duruşma, müdahil Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu'nun dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi olan sanıklara bazı sorular yöneltmesiyle devam ediyor.

Partide toplu istifa depremi: Oyumuz HDP'ye!Partide toplu istifa depremi: Oyumuz HDP'ye!
Çok sayıda albay gözaltına alınıyor!Çok sayıda albay gözaltına alınıyor!
ABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstıABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
25. duruşma Dink cinayeti davası Hrant Dink cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!

Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!

Özel ekip yakaladı! Suçlarını duyanlar hayrete düştü

Özel ekip yakaladı! Suçlarını duyanlar hayrete düştü

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!

Darbenin şifresi: Rüya görmüş büyük deprem olacak!

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Green Card başvuru sonuçları saat kaçta açıklanıyor? DV2019 (2018 yılı) Green Card çekiliş sonucu sorgula ...

Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

Genç kadın AVM'de herkesin içinde bakın ne yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.