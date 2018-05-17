Hrant Dink cinayeti davası

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tutuklu sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın kendisinden, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisi olan F4 belgesini yok etmesini istediğini belirterek, bu konuya şahit olan İstihbarat Daire Başkanlığı'nda personel şube müdürü olarak çalışan Aydın Patan'ın tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Kimi sanık avukatları, müvekkilleri yönünden dosyanın ayrılması, sanıkların duruşmaya gelme zorunlulukları ile adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması, tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.

Cinayetten 11 ay önce, Dink'in öldürüleceğine yönelik istihbaratı öğrendiğini aktaran Akyürek, "Koruma tahsis etmeyen emniyet müdürü değilim. Cinayet öncesi geçen 8 aylık sürede konuyu takip etmesi, gerekirse operasyon yapması gereken Trabzon Emniyet Müdürü değilim ben. Bilerek veya bilmeden görevini ihmal eden kişi ben değilim. Görevini ihmal edenler bugün ortaya çıkmış durumda ama tutuksuz yargılanıyorlar. Bense 40 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuklu sanıklardan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube görevlisi Muharrem Demirkale ise, tahliye talep etmediğini belirterek, "Çünkü suçsuzum ve burada olmamam gerekiyor. Eğer bizim tutukluluğumuzla bu ülke kurtulacaksa bizi öldürsünler. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim." diye konuştu.

Dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube görevlilerinden Özkan Mumcu da, 36 aydır tutuklu olduğunu, tutuklulukta 4. yıla girdiğini ve 85 sanık içinde en çok tutukluluğu bulunan kişinin kendisi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: