Hrant Dink davasında ilginç diyalog! 'Sen zaten tahliye oldun!'

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 85 sanıklı davada, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

DHA'nın haberine göre İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, cinayet döneminde İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerinde görevli olan jandarmaların savunmalarının alınmasının ardından, tutuklu sanıklar ve avukatlarının talepleri alındı. Söz alan Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu da, çapraz sorgu yapılmasından sonra talepte bulunacağını, bu duruşmada herhangi bir talebinin olmadığını söyledi.

Daha sonra tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklardan dönemin İstanbul Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlilerinden Ecevit Emir de kürsüye gelerek "Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti başkanı, "Sen zaten tahliye oldun" demesi üzerine Emir, "Evet, doğru, beraatimi talep ediyorum" diye düzeltti. Bazı tutuksuz sanıklar da haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sadece tutuksuz sanık Yusuf Bozca hakkındaki imza atma yasağının kaldırılmasına hükmetti. Duruşma; 14, 15, 17 ve 18 Mayıs'a erteledi.