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Hrant Dink suikastının 11. yılı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 16:51 | Son Güncelleme 37 dakika önce

- Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink, anıldı - Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin: - "Hrant Dink cinayeti, toplumda hesap edemedikleri bir tepkiye yol açtı. 'Artık yeter' dedirtti"

İSTANBUL (AA) - Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 11. yılında anıldı.

Dink'i anmak isteyenler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki Agos gazetesinin önünde, saat 12.30'dan itibaren toplanmaya başladı.

Gazete önündeki törene, Hrant Dink'in ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarının yanı sıra HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, CHP Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Selina Doğan, Mahmut Tanal, oyuncu Nur Sürer ve Menderes Samancılar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Üzerinde "Su çatlağını bulur Hrant 11. yıl" yazan pankartın asıldığı gazete binasının girişinde, Hrant'ın arkadaşları insan zinciri oluşturdu. Katılımcılar Dink'in öldürüldüğü noktaya kırmızı karanfil bıraktı. Törende "Sarı Gelin" türküsü, Türkçe ve Ermenice olarak çalındı.

Anma törenine katılanlar, "Buradayız Ahparig", "Hrant için adalet için", "Öldür diyenler yargılansın" şeklinde sloganlar attı.

Tören kapsamında ayrıca, Hrant Dink'in öldürüldüğü saat 15.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında her yıl olduğu gibi Hrant Dink'in kendi sesinden "Su çatlağını buldu" hikayesi dinletildi.

Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin, anma töreninde yaptığı konuşmada, bundan 11 yıl önce, Hrant Dink'in, bu kaldırımda, ensesinden vurularak katledildiğini belirterek, "Aylar öncesinden Hrant'ın evi ve Agos çevresinde keşif yapıp kroki çizen, tetikçi timi koordine eden jandarma, polis ve istihbarat görevlileri o gün burada, bu kaldırımlarda, kafelerde, simitçi dükkanlarında uzun süreden beri planladıkları cinayetin işlenmesini bekliyorlardı." dedi.

Çetin şöyle konuştu:

"Cinayetin, plana uygun bir şekilde işlendiğinden ve tetikçilerin kaçtığından emin olduktan sonra bu defa, cinayet soruşturması yapıyormuş gibi aslında cinayetin izlerini ortadan kaldırmaya, delilleri karartmaya, sonradan silecekleri kamera görüntülerini toplamaya giriştiler. Cinayeti başından sonuna kaydetmiş olmalarına rağmen, delil topluyormuş gibi soruşturma yapıyormuş gibi yaptılar. Ve bu 'mış gibi yapma' hali hiç bitmedi."

Hrant Dink cinayetinin, siyasi cinayetler ve suikastlar geleneğinin ilki olmadığını ve maalesef sonuncusu da olmadığını belirten Çetin, "Ama Hrant Dink cinayeti, toplumda hesap edemedikleri bir tepkiye yol açtı. 'Artık yeter' dedirtti. Cenaze töreninde yüz binleri buluşturdu ve birkaç tetikçiyle kapatmak istedikleri dosyayı bir türlü kapatamıyorlar. Çünkü sizler ve bugün burada bulunamayan ama yürekleri burada olanlar, bu ülkenin yiğit ve iyi insanları, 11 yıldır soğuğa, kara, kışa, yağmura, baskıya rağmen hakikati ve adaleti talep etmekten vazgeçmediniz." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından katılımcılar Agos gazetesinin önünden ayrıldı. Tören nedeniyle kapatılan yollar da tekrar araç trafiğine açıldı.

(AA)

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