HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hristiyan kadınlar, İslamofobiyle mücadele için başörtüsü taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:21 | Son Güncelleme

İslamofobiye karşı mücadele ve başörtüsü hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Hrıstiyan kadınlar, Ramazan ayı boyunca başörtüsü takıyor - Hristiyan inancına mensup İngiltere vatandaşı Grace Llyod: - “İnsanların, başörtüsünün ne anlama geldiği ile ilgili görüşlerini değiştirmek istiyorum" - Mormon inancına mensup Kayla Hajji: - "Mensup olduğum topluluktaki insanların, İslam'ın terörle veya hakkında medyada anlatılan korkunç şeylerle bir ilgisi olmadığını anlamalarına yardım etmek istiyorum"

LONDRA (AA) - İslamofobiye karşı mücadele ve başörtüsü hakkındaki farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Hristiyan kadınlar, ramazanda başörtüsü takıyor.

Dünya Başörtüsü Günü Örgütünün düzenlediği kampanya kapsamında Hristiyan kadınlar, Müslüman hemcinsleriyle dayanışma amacıyla Ramazan ayını başörtüsüyle geçiriyor.

Örgütten yapılan açıklamaya göre kampanyanın bu yıl öne çıkan isimi, Katar’ın başkenti Doha’da yaşayan İngiltere vatandaşı Grace Llyod ve annesi Elllie Llyod oldu.

11 yaşındaki Grace Llyod, Hristiyan kimliğinin altını çizdiği sosyal medya mesajında, “Bu yıl ramazan ayı boyunca Dünya Başörtüsü Günü için bağış toplamak ve başörtüsü hakkındaki farkındalığı artırmak için başörtüsü takıyorum.” ifadelerini kullandı.

Küçük kız, başörtüsü kampanyasında yer alarak dini ön yargılara, nefrete ve onu çevreleyen İslamofobiye karşı mücadeleye katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Grace Llyod, “İnsanların, başörtüsünün ne anlama geldiği ile ilgili görüşlerini değiştirmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

- "Ramazan, dayanışma için en iyi zaman"

Anne Elllie Llyod ise ramazan ayının, Müslüman bayanlarla dayanışma için en iyi zaman olduğunu söyledi.

Bir Hristiyan olarak bütün inançların birbirini ve manevi yolculuklarını ön yargısız bir şekilde desteklemesinin önemli olduğunu belirten Ellie Lloyd, "Ramazan ayı boyunca başörtümü gururla taşıyorum. Dünyaya, inançların bizi ayırmak zorunda olmadığını ve başka birinin inancını deneyimlemenin, onlara karşı daha anlayışlı ve saygılı olmamıza yardımcı olduğunu gösterdiğimi biliyorum.” değerlendirmesini yaptı.

- Mormon katılımcı da var

Kampanyanın bir diğer katılımcısı da ABD’nin Salt Lake City kentinde yaşayan Mormon inancına mensup Kayla Hajji oldu. Sosyal medyadan başörtülü fotoğrafını paylaşan Hajji, şu ifadeleri kullandı:

“Mensup olduğum topluluktaki insanların, İslam'ın terörle veya hakkında medyada anlatılan korkunç şeylerle bir ilgisi olmadığını anlamalarına yardım etmek istiyorum. Dolayısıyla, eğer 30 gün boyunca başörtüsü takmak bana inanç kardeşlerimin neler yaşadığını görme fırsatı verecekse, onların mücadelesini ve zaferlerini daha iyi anlayabileceğimi düşünüyorum."

- Dünya Başörtüsü Günü

ABD'de yaşayan Bangladeş kökenli Nazma Khan, başörtülü olmasından dolayı öğrenim hayatı ve günlük yaşamında karşılaştığı zorlukların ardından farkındalık oluşturmak adına 2013 yılında Dünya Başörtüsü Günü etkinliğini başlattı.

Nazma Khan'ın girişimiyle her 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Başörtüsü Günü Örgütü, 2013’te bu yana her yıl 1 Şubat’ta dünya kadınlarını Müslüman kadınların maruz kaldığı zorlukları anlamak ve onlarla dayanışma sergilemek için bir günlüğüne başörtüsü takmaya davet ediyor. Örgüt, 2014’ten beri de özellikle diğer dinlerden kadınları ramazan süresince başörtüsü takmaya ve başörtülü kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmeye çağırıyor.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Fotoğraflar // Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandıFotoğraflar // Suriyeli 5 kardeş son yolculuğuna uğurlandı
Nostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptıNostalji Bahçeleri’nde 3 nesil bir arada iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD başörtüsü Bronx Doha dünya başörtüsü günü Ellie Llyod Grace Llyod islamofobi Katar Kayla Hajji Nazma Khan New York

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin Bodrum'da romantik tatili

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Cesedi bu halde bulundu! Gören dondu kaldı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emniyet personeli için önemli 'şark hizmeti' kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

'Oğluma iyi bakın' dedi, denize atladı

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Eşinden Başbakan Yıldırım'a: Konuşmaları çok uzun tutma millet sıkılıyor

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

Bebeğinin burcunu öğrenince kürtaj yaptırmak istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.