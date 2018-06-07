Hristiyan kadınlar, İslamofobiyle mücadele için başörtüsü taktı

Grace Llyod, “İnsanların, başörtüsünün ne anlama geldiği ile ilgili görüşlerini değiştirmek istiyorum.” ifadesini kullandı.

11 yaşındaki Grace Llyod, Hristiyan kimliğinin altını çizdiği sosyal medya mesajında, “Bu yıl ramazan ayı boyunca Dünya Başörtüsü Günü için bağış toplamak ve başörtüsü hakkındaki farkındalığı artırmak için başörtüsü takıyorum.” ifadelerini kullandı.

Örgütten yapılan açıklamaya göre kampanyanın bu yıl öne çıkan isimi, Katar’ın başkenti Doha’da yaşayan İngiltere vatandaşı Grace Llyod ve annesi Elllie Llyod oldu.

- "Ramazan, dayanışma için en iyi zaman"

Anne Elllie Llyod ise ramazan ayının, Müslüman bayanlarla dayanışma için en iyi zaman olduğunu söyledi.

Bir Hristiyan olarak bütün inançların birbirini ve manevi yolculuklarını ön yargısız bir şekilde desteklemesinin önemli olduğunu belirten Ellie Lloyd, "Ramazan ayı boyunca başörtümü gururla taşıyorum. Dünyaya, inançların bizi ayırmak zorunda olmadığını ve başka birinin inancını deneyimlemenin, onlara karşı daha anlayışlı ve saygılı olmamıza yardımcı olduğunu gösterdiğimi biliyorum.” değerlendirmesini yaptı.

- Mormon katılımcı da var

Kampanyanın bir diğer katılımcısı da ABD’nin Salt Lake City kentinde yaşayan Mormon inancına mensup Kayla Hajji oldu. Sosyal medyadan başörtülü fotoğrafını paylaşan Hajji, şu ifadeleri kullandı:

“Mensup olduğum topluluktaki insanların, İslam'ın terörle veya hakkında medyada anlatılan korkunç şeylerle bir ilgisi olmadığını anlamalarına yardım etmek istiyorum. Dolayısıyla, eğer 30 gün boyunca başörtüsü takmak bana inanç kardeşlerimin neler yaşadığını görme fırsatı verecekse, onların mücadelesini ve zaferlerini daha iyi anlayabileceğimi düşünüyorum."