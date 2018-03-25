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Hristiyanlar "Palmiye Pazarı"nı Kudüs'te kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:00 | Son Güncelleme

Hristiyanlar "Palmiye Pazarı"nı Kudüs'te kutladı

KUDÜS (AA) - Dünyanın farklı bölgelerinden gelen yüzlerce Hristiyan, dinlerinin kutsal mekanlarının bulunduğu işgal altındaki Kudüs'te, Paskalya Bayramı öncesindeki "Palmiye Pazarı"nı kutladı.

Taşıdıkları palmiye dalları ile Kudüs'ün Tur beldesinden yola çıkan yüzlerce Hristiyan, okudukları ilahiler eşliğinde Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesindeki Kıyamet Klisesi'ne geldi.

Öte yandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, yüzlerce Filistinli Hristiyan da sabahın erken saatlerinden itibaren Hz. İsa'nın dünyaya geldiğine inanılan Doğuş Klisesi'ndeki ayin için toplanarak dualar okudu.

Hristiyan inanışına göre, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce Kudüs'e son kez girişi Palmiye Pazarı şeklinde kutlanıyor.

İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan 300 bine yakın Filistinliden yaklaşık 12 bininin Hristiyan olduğu belirtiliyor.

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