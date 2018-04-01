Hristiyanlar Paskalya Bayramı’nı kutladı

Mersin’de Latin İtalyan Katolik Kilisesi’nde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki tarihi kilisenin bahçesindeki ayine katılanlar, mum yakıp dua ederek Paskalya Bayramı’nı kutladı. Rahip Fransua Dondu’nun yönettiği ayinde ilahiler ve İncil’den bölümler okundu. Bayramın iyilikler getirmesini dileyen Dondu, barış ve kardeşlik mesajları verdi.