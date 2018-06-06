HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HRÜ Bab'da fakülte kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:31 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi (HRÜ), Suriye'nin Bab, Cerablus, Afrin ve Çobanbey kentlerindeki binlerce gencin faydalanmasına olanak sağlayacak fakülteyi kurmak için harekete geçti - HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın: "Ülkemizin insani girişimlerine destek olmak amacıyla Suriye'deki gençlere umut kapısı olmak istedik"

Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Bab, Cerablus ve Afrin gibi bölgelerindeki gençlerin faydalanabilmesine imkan sağlayacak fakülte kurma kararı alındığı bildirildi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince Özgür Suriye Ordusunun desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerdeki gençlerin daha iyi eğitim alabilmesi amacıyla üniversite olarak karar alındı.

Bu sayede Suriye'nin Bab, Cerablus, Afrin ve Çobanbey kentlerindeki binlerce genç, yıllar sonra kendi ülkelerindeki güvenli bir ortamda üniversitede eğitim görme hayaline kavuşma imkanı bulacak.

HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık ve beraberindeki heyet, bölgede altyapı ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü fakülte binasında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, söz konusu fakültede Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verileceğini belirtti.

Fakülte bünyesindeki bölümlerin ise ihtiyaca göre belirleneceğini aktaran Taşaltın, "Harran Üniversitesi olarak TSK'nın terörden arındırdığı Suriye'nin Bab şehrinde fakülte kurma çalışmalarına başladık. Ülkemizin insani girişimlerine destek olmak amacıyla Suriye'deki gençlere umut kapısı olmak istedik. Eğitimle ilgili çalışmalar yaparak, büyük bir boşluğu doldurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, HRÜ tarafından geçen ay bölgede yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı'na (YÖS) ise 800 öğrenci katılmıştı.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Iraklı kaçak göçmenleri alüminyum folyoya sarmışlar! Iraklı kaçak göçmenleri alüminyum folyoya sarmışlar!
Mağazada alışveriş yapan kadının uygunsuz görüntülerini çektiMağazada alışveriş yapan kadının uygunsuz görüntülerini çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bab HRÜ Suriye

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düzce bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Düzce bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Şırnak bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Şırnak bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Bartın bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Bartın bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Ardahan bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Ardahan bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Iğdır bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Iğdır bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Yalova bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Yalova bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.