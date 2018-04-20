HRÜ öğrencilerine sertifikalı ilk yardım eğitimi verildi

Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren sağlıkta bilim ve kültür kulübünün, sağlık il müdürlüğüyle birlikte yürüttüğü ‘İlk yardım uygulayıcı eğitimi’ sertifika töreniyle sona erdi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren sağlıkta bilim ve kültür kulübü, sağlık il müdürlüğüyle birlikte yürüttüğü ‘İlk yardım uygulayıcı eğitimi’ sertifika töreniyle sona erdi. Osmanbey Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen sertifika törenine, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, üniversite genel sekreteri, acil sağlık hizmetleri başkan vekili, fakülte dekanı, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Sertifika töreninde konuşan Rektör Taşaltın, Sağlık alanında kat edilen başarılara değinerek, çeşitli fakültelerden eğitim programına katılarak sertifika almayı hak kazanan öğrencileri tebrik etti.
Düzenlenen eğitimi başarıyla bitiren öğrencileri tebrik eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz, öğrencilerin eğitimine destek olan başta il Sağlık Müdürlüğü olmak üzere tüm fakülte çalışanlarına teşekkür etti.
Açılış konuşmalarının ardından eğitimini başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları verildi.
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