HRÜ’de Çanakkale Ruhu ve Şehitlik programı düzenlendi

Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri tarafından, İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle bir program düzenlendi.

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık, fakültelerin dekanları, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, öğretim elemanları, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Haşim Aksu’nun şehitler ruhuna okuduğu Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra açılış konuşmasını gerçekleştiren Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Sarıışık, “Çanakkale Savaşları, yüzyılımızın en büyük savaşlarıdır. 250 binden fazla askerimizin şehit olduğu bu savaşlar sonrasında, düşman donanmaları ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kalmışlardır. Türk tarihinin belkide en önemli savaşıdır. Bugün özgür olarak yaşadığımız bu topraklara çok kolay sahip olmadığımızın bilinmesi gerekmektedir. İşte şanlı ordumuz Afrin’de Çanakkale Savaşına benzer bir mücadele vermektedir. Bu vatan uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Çanakkale bir ümmetin dirilişidir

Günün anlam ve önemini belirtmek üzere konuşan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Gökçe ise, “Çanakkale’de düşmanlar Müslüman karakterini bozmak istemişlerdir, onların bu bozgunculuklarına karşı direndik. Çanakkale topyekün direniştir. Bu yüzden Çanakkale’de hep birlikteydik. Çanakkale, Seyit Onbaşının destanıdır, anaların duasıdır. Vatan için, bayrak için, Kur’an için, ezan için, bir hilal uğruna feda olmaktır Çanakkale. Onun için diyorum ki Çanakkale bir ümmetin dirilişidir, Çanakkale’yle iftihar ediyoruz” diye konuştu.

Program, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mahmut Öztürk’ün şiir dinletisi ve tiyatro kulübünden Öğretim Görevlisi Elvan Gökçen tarafından hazırlanan ‘18 Mart Çanakkale Zaferinden, 15 Temmuz Direnişine’ adlı tiyatro gösterisiyle devam etti.

Program, Yabancı Dil Kulübü adına Okutman Nuran Lekealmaz’ın ‘Yabancı Asker Günlükleri’ ve ‘Dünyanın Gözünden Türklerin Askeri Yönü’ video sunumunun ardından Çanakkale’de askerlere dağıtılan üzüm hoşafı ikramı ile sona erdi.