HRÜ’de “İş hayatında stres ve stres yönetimi” eğitimi

Harran Üniversitesinde idari personelin büro hizmetlerindeki verimlilik ve iş kalitesini yükseltmek amacıyla, “İş hayatında stres ve stres yönetimi” konulu hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Personel Daire Başkanlığı tarafından Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Hüseyin Apan Konferans salonunda üçüncüsü düzenlenen eğitim seminerine konuşmacı olarak, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Eğitimci-Yazar Mustafa Karadağlı katıldı. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Üniversite Genel Sekreteri Abdulhalim Dündar, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Karadağlı, daire başkanları, şube müdürleri, fakülte, yüksekokul sekreterleri ve üniversite çalışanları katıldığı program öncesinde davetlilere, Ziraat Fakültesi Ar-Ge amaçlı öğrenci uygulamalarına yönelik üretilen Büyükbaş Hayvan İşletmesi bünyesindeki süt tesisinden taze sağılmış süt ikramı yapıldı. Hizmeti içi eğitim seminerinden dolayı Ziraat Fakültesi adına duyduğu memnuniyeti ifade ederek açılış konuşmasını yapan Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Sabri Yurtseven, ”Bilginin mutlak gücüne nasıl inanıyorsak, kurumlarda da başarının temelinde kaliteli personel olduğuna inanıyoruz. Güçlü bir kurum için güçlü bir idari yapının tesis edilmesi esastır. Bu anlamda kurumsallaşmaya inanan ve bu tür eğitim seminerleri düzenleyerek bu anlayışı üniversitemize yerleştirmeye çalışan Rektörlüğümüze teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra sunumuna başlayan Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı Eğitimci-Yazar Mustafa Karadağlı, “İş hayatında stressiz bir iş ortamı kolay mı, ortak cevabımız, zor. Çünkü alışkanlıklarımız, değerlerimiz, inançlarımız, hayata bakışımızı, duygu ve düşüncelerimizi sorgulayıp, bünyemizin kabul etmekte zorlanacağı yeni adımları atmaya engel teşkil eder. Gelişim adımını başarabilenler herkesten çok ilk adımı yakalar ve stressiz bir iş ortamı oluştururlar. Yani stressiz bir kişilik oluşturma, gelişimde başarıya ulaşanların kolaylıkla girdiği yeni kapılardır. Hayat bu döngü içinde devam eder. Stres ve stresle barışık bir hayat, beynimizde oluşturduğumuz bir dünyadır. İşimizi severek yaptığımızda bütün bu sorunların aslında sorun olmadığı anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Programın kapanış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Geçmişte insanların çalışmaktan adını dahi bilmediği stres, çağımız hastalığı haline gelmiştir. Stres günümüzde her alanda karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda bugün düzenlemiş olduğumuz iş hayatında stresten nasıl kurtuluruz konulu seminerin personelimize faydalı olduğuna inanıyorum. Rektörlük olarak personelimize yönelik bu gibi seminerlere devam edeceğiz” diye konuştu.

Program, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın tarafından, Eğitimci-Yazar Mustafa Karadağlı’ya plaket takdimiyle sona erdi.