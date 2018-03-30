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HRÜ’de Türkiye’de Siber Güvenlik semineri düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 17:35 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğiyle “Türkiye’de Siber Güvenlik” eğitim semineri gerçekleştirildi.Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında Harran Üniversitesi ile seminere katılan kurumların yazılım bilişim alt yapısının siber saldırılara karşı etkin olarak korunmasına katkıda bulunmak ve bu kapsamda nitelikli teknik personellerin yetişmesini sağlamak amacıyla, Siber Güvenlik Uzmanı Yılmaz Değirmenci tarafından katılımcılara eğitim verildi.

HRÜ’de Türkiye’de Siber Güvenlik semineri düzenlendi

Harran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı işbirliğiyle “Türkiye’de Siber Güvenlik” eğitim semineri gerçekleştirildi.
Siber Güvenlik Eylem Planı kapsamında Harran Üniversitesi ile seminere katılan kurumların yazılım bilişim alt yapısının siber saldırılara karşı etkin olarak korunmasına katkıda bulunmak ve bu kapsamda nitelikli teknik personellerin yetişmesini sağlamak amacıyla, Siber Güvenlik Uzmanı Yılmaz Değirmenci tarafından katılımcılara eğitim verildi. Program daha sonra, Siber Güvenlik Uzmanı Yılmaz Değirmenci’nin katılımcılara uygulama yaptırmasıyla ve sertifikalarının verilmesi ile son buldu.
Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerine Şanlıurfa Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Gap İdaresi, Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Harran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uzaktan Eğitim Merkezi, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Sağlık İl Müdürlüğü, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karacadağ Kalkınma Ajansının ilgili personeli ve Ar-Ge faaliyeti yapan öğrenciler katıldı.

HRÜ’de Türkiye’de Siber Güvenlik semineri düzenlendi

HRÜ’de Türkiye’de Siber Güvenlik semineri düzenlendi

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