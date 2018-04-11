HRÜ'de yabancı öğrencilere özel sınıflar açılacak

Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından gelecek yıl kabul edilmesi planlanan Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu öğrenciler için özel sınıflar oluşturulacağı bildirildi.

HRÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak yaklaşık 29 bin öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Uluslararası bir üniversite olma hedefi doğrultusunda ilerlediklerini belirten Sarıışık, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) üniversitelerinin yabancı öğrenci kontenjanlarını belirlediğini aktardı.

Sarıışık, gelecek yıl başta Suriye olmak üzere Filistin ve Mısır uyruklu bin 600 öğrenci alacaklarına dikkati çekerek, "Bu sene önemli bir başarıya imza attık. Gelecek yıl 50 farklı branşta Suriye, Mısır ve Filistin uyruklu öğrencilere özel sınıfları kurarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Bu öğrenciler için 40'ar kişilik sınıflar oluşturacağız. bölgedeki kamplardaki Suriyeli öğrencilerimiz de üniversite tahsili yapabilme imkanı bulacak." diye konuştu.

Sarıışık, gelecek yıl yabancı uyruklu öğrenci sayılarının 4 bini geçmesini beklediklerini kaydetti.