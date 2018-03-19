HRÜ’de yabancı uyruklu öğrenci seçme sınavı yapıldı

Harran Üniversitesi’nde yabancı uyruklu öğrenciler için Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (YÖS) yapıldı.

Yurt içi ve yurt dışı yabancı öğrencilerin Türkiye’ye kazandırılması amacıyla geçen yıl ilki yapılan Harran Üniversitesi yabancı uyruklular için Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı, yurt dışında Azerbaycan Bakü ile Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi. Harran Üniversitesi tarafından organize edilen sınavda, bin 650 öğrenci katıldı. HRÜ YÖS’ün, Azerbaycan Bakü’de gerçekleştirdiği sınavın koordinasyonunu da Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık sağladı.

2018-2019 öğretim yılı için, yabancı uyruklu öğrenci adayları, Harran Üniversitesi tarafından organize edilen sınava katıldı. HRÜ YÖS sınavına giren yabancı uyruklu öğrenciler toplamda Türkiye ve Azerbaycan’daki 55 üniversitede okuyabilecek.

Harran Üniversitesinin yurt dışında yaptığı ilk sınav olduğunun altını çizen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “HRÜ YÖS, geçen yıl üniversitemizde başarıyla uygulanmıştı. Bu yıl da üniversitemiz ile birlikte Bakü’de de sınav gerçekleştirdik. Soruların tamamı üniversitemiz öğretim elemanlarınca hazırlandı ve kitapçık haline getirildi. Sınav başarıyla gerçekleşti. Tüm emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.