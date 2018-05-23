HRW, Macaristan'daki iktidar partisini hedef aldı

BUDAPEŞTE (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ''yabancı düşmanı'' politika izlediği gerekçesiyle Macaristan'daki iktidar partisi Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz), Avrupa Parlamentosu'nda (AP) üye olduğu en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nden (EPP) çıkarılması çağrısında bulundu.
HRW yöneticilerinden Wenzel Michalski ve Philippe Dam tarafından yapılan yazılı açıklamada, EPP'nin üyesi olan Fidesz'e karşı "pasif bir tutum" benimsemesinin partinin "yabancı düşmanı" politikalarını teşvik ettiğine işaret edildi.
EPP grubunun önde gelen üyeleri Almanya Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinin Fidesz'e karşı taviz verdiği savunulan açıklamada, bu iki partinin demokratik değerlere karşı sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmediği kaydedildi.
EPP'nin Fidesz'in politikaları karşısında sessiz kalmasının Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı "baskıcı politikalarını" sürdürmesi konusunda cesaretlendirdiği belirtilen açıklamada, CDU ve CSU'nun birlikte hareket ederek Fidesz'i EPP'den atması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca, Fidesz'in "gazeteci ve sivil toplum kuruluşlarını korkutması", "yabancı düşmanı" ve "popülist" siyaset izlemesine rağmen, EPP'nin ciddi bir tepki göstermemesi eleştirildi.
- AB-Macaristan ilişkileri gergin
Halihazırda AB ve Macaristan arasındaki ilişkiler gergin seyrediyor. AB, Macaristan'ı "hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği" gerekçesiyle AB Konseyi'ndeki oy hakkını elinden almakla tehdit ediyor.
Ülkede 8 Nisan'da yapılan genel seçimlerde, iktidardaki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) ittifakı oyların yüzde 49'unu alarak Meclis'te 3'te 2'lik çoğunluğu elde etmişti. Fidezs'in genel başkanlığını aynı zamanda başbakanlık görevini yürüten Viktor Orban yapıyor.
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