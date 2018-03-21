HSK Başkanvekili Yılmaz'dan hakim ve savcı atamaları eleştirilerine yanıt (2)

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HAKİMLER Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, avukatlıktan hakimliğe ataması yapılan 1236 hakim ve savcının çoğunun Ak Partili olduğu yönündeki eleştirilere cevap verdi. Yılmaz, "Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum; hiç bir avukatın geçmişlerine, siyasi düşüncesine, bölgesine bakılmamıştır. Her anlayıştan, her düşünceden, her bölgeden kişi var" dedi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK binasında yargı muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun, dün yayımlanan kararnameyle Elazığ Hakimliğinden Yargıtay Tetkik Hakimliğine atanmasına yönelik yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirtti. Yılmaz, yaklaşık 750 kişinin mazeret dilekçesi verdiğini, 179 kişinin ise mazeretinin kabul edilerek görev yerlerinin değiştirildiğini kaydetti. Görev yerlerinde değişiklik yapılan 179 kişiden 88'inin eşinin halihazırda hakim ve savcı olduğunu, bunların yerlerinin eş birleştirmesi nedeniyle yapıldığını vurgulayan Yılmaz, bunlar arasında 27 kişinin de Hatinoğlu ile birlikte Yargıtay'a atandığını anlattı.

'KESİNLİKLE KİMSEYE AYRICALIK YAPILMADI'

Yılmaz, Yargıtay Tetkik Hakimliğinin kürsü hakimliğine göre üst bir görev olmadığını belirterek, "Böyle bir terfi söz konusu değil, sadece bir kişiye has değil. Kesinlikle kimseye ayrıcalık yapılmadı. Çakılı, başka türlü imkanı bulunmayan, taşrada kadrosu bulunmayan, gidemeyecek olan kamu, özel sektör ayrımı yapmadan atama yaptık. 750 tane mazeret var. Bunlar en istisna tutulanlar. Eğer tayin imkanı varsa bunu yapmadık. Aile bütünlüğünü sağlamak amacıyla bazıları Yargıtay Tetkik Hakimliği kadrosuna atandı. Gonca Hanım da bunlardan biri. Onun gibi 27 kişi var. '1 gün bile görev yapmadan atandı' deniliyor. Bu bir defa yaptığımız bir şey değil, her kararnamenin ardından çıkardığımız mazeret kararnamesi" diye konuştu.

'BÜYÜK BİR HAKSIZLIK, OLAY ÇOK ABARTILDI'

Yapılan eleştirilerin haksız olduğunu belirten Mehmet Yılmaz, "Bu, olağanüstü, dikkat çekici, tartışılacak bir olay değil. Büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Olay çok abartıldı. Herkese çok büyük haksızlık yapılıyor. Sadece annesinin üzerinden bir kişiye yapılan bu haksızlık, çok büyük bir haksızlıktır. Nihayetinde biz 27 kişiyi aynı statüde değerlendirmişiz. Ölçümüz belli, farklı bir ölçü kullanmadık" dedi.

'AK PARTİLİ' İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Avukatlıktan hakim ve savcılığa atananların çoğunun AK Partili olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Yılmaz, "Mehmet Yılmaz sözü olarak söylüyorum; alınan hakimlerin hiçbir şekilde geçmişine, siyasi düşüncesine, inançlarına bakılmadı. Her hukukçunun yüreği hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, adalet, hak ve hukuktan yana. Aldığımız 1236 kişilik hakim-savcı listesinde her türlü inanca sahip insan var. Ama hukukçunun zaten hakim olduktan sonra bir tek inancı vardır; o andan itibaren hakimlik ve savcılığın gerektirdiği tarafsızlık, hukuk üstünlüğü inancına hepsi sahiptir. O haksızlığı da kabul etmiyorum. Böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Her yaşam biçiminden, her bölgeden ve her düşünceden arkadaşlarımız listede bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

ŞAMİL TAYYAR'IN AÇIKLAMALARI

Yılmaz, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası kurulmuş, FETÖ mensupları tahliye edilmek için rüşvet veriyor" yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi. Tayyar'ın 3 defa farklı tarihlerde HSK'ya dilekçe verdiğini, dilekçelerin rüşvet konusu ile ilgili olmadığını belirten Yılmaz şunları söyledi:

"HSK'ya gönderilen 'rüşvet alıyor, şu dosyada rüşvetle tahliye edildi' gibi şikayetlere HSK'nın sessiz kalması mümkün değil. Yine Cumhuriyet savcılarımız yapılan her şikayeti dikkatle ve dirayetle soruşturuyorlar. Eğer burada bir noksanlık varsa HSK yine elinden geleni yapar. Gelen şikayetler üzerine soruşturmaya değer bir husus bulduysa soruşturma yaptırır. Hiçbir iddianın sümen altı edilmesi mümkün değil. HSK'ya yılda 20 bin şikayet geliyor. Bu şikayetlerden anca bin 400'ü soruşturma izniyle sonuçlanabiliyor. Bu soruşturma izinlerinden de ancak 300'ü cezai işlemle sonuçlanıyor."

SAMSUN CUMHURİYET SAVCISI HAKKINDA İNCELEME İZNİ VERİLDİ

"Nişanlısı ile tartışan Samsun Cumhuriyet Savcısı Ahmet İlyas Tolar'ın öğrenci yurdunu bastığı" iddialarıyla ilgili bir soru üzerine Yılmaz, savcı hakkında inceleme izni verildiği belirtti.