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HSK Birinci Dairesinin 2018 Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değişti.

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 05:34 | Son Güncelleme

HSK Birinci Dairesinin 2018 Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değişti.


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