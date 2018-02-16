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HSK'da FETÖ depremi! 17 hakim ve savcı açığa alındı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 15:46 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 17 hakim ve savcıyı FETÖ gerekçesiyle açığa aldı.

HSK'da FETÖ depremi! 17 hakim ve savcı açığa alındı!

HSK, 17 hakim ve savcıyı FETÖ gerekçesiyle açığa aldı. Açığa almalarla ilgili olarak HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan açıklama geldi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın cumhuriyet savcılıklarında yürütülen soruşturmalar ile disiplin soruşturmalarındaki tanık ifadeleri ve ByLock yazışma içerikleri doğrultusunda alındığını söyledi. İddialarla ilgili müfettişler görevlendirdiklerini belirten Yılmaz, "Müfettişler, yakın zamanda araştırmayı tamamladıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince Genel Kurul bu kişilerin meslekten ihraç edilip edilmemesi konusunda gerekli kararları verecek." dedi. Açığa alınan hakim ve savcıların 6'sının kimliklerini başkalarına ait ByLock yazışma içeriklerinden belirlediklerini anlatan Yılmaz, diğerlerinin de cumhuriyet savcılıklarından gelen bilgiler doğrultusunda saptandığını ifade etti.

Yılmaz, "HSK'nın FETÖ ile iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe HSK, bunların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." diye konuştu. Daha önce oluşturulan KHK bürosunda görevli tetkik hakimleri ve HSK müfettişlerinin özveriyle Genel Kurul'a sıhhatli bilgiler ulaştırmak için büyük çaba sarfettiğini belirten Yılmaz, Genel Kurulun da tereddüt etmeden ve gecikmeden gerekli kararları alıp çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İNGİLİZCE BAŞLIK AÇAN HAKİME SORUŞTURMA

FETÖ'nün dışında da bazen toplumu ilgilendiren, toplumda bazı rahatsızlıklara sebep olan uygulamalarla ilgili de aynı refleksi gösterdiklerini dile getiren Yılmaz, "Örnek verecek olursak bir mahkeme hakiminin kararına İngilizce başlık açtığı hususunda sosyal medyada haberler yer aldı. Tepkiler oldu. HSK bu konuda da hızla hareket edip konunun araştırılması yönünden inceleme, soruşturma izni verdi. Orada da müfettiş arkadaşlarımız araştırmalarını yaptıktan sonra raporlarını HSK 2. Daireye sunacaklar. Daire rapor doğrultusunda değerlendirme yaparak gerekli kararı verecek." ifadelerini kullandı. Toplumun ve bireylerin yaşamlarını güvence içinde sürdürmek istediğini, haksızlıklara karşı en büyük güvencenin ise bağımsız mahkemeler olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"O halde mahkemeler tarafsız, bağımsız, her türlü kuşkudan uzak ve saygın olmalı. Toplum ve birey ancak bu inanç ve güvenle yaşamlarını rahatça sürdürebilir, haksızlıklar karşısında güven ve huzur içinde olabilir. Hakim ve adalet mensupları da bu sorumluluklarının bilinci içinde görev yapmalı. Hakim özel ve resmi yaşantısını mesleğin saygınlığına yaraşır şekilde düzenlemeli. Hakim konuşması, giyinmesi, davranışlarıyla toplumun güven ve saygısını kazanmalı, hangi koşullar olursa olsun daima tarafsız kalmalı, güven ve saygınlığını hiçbir şekilde yitirmemeli. Bugün adalet mensuplarının bu gerçeklerin bilincinde görev yaptıklarına yürekten inanıyorum. Türk milleti de inansın. Halkın güvenini ve saygınlığını etkileyecek, bu milletin öz değerlerine saygısızlığı içerecek bir davranışa Türk yargısı hiçbir şekilde izin vermeyecektir. Kendi içinden bu saygınlığa karşı gelecek davranışları da en şiddetli şekilde müeyyidelendirecektir."

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hsk hakim savcı FETÖ Hakimler ve Savcılar Kurulu

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Onları oraya kim atadıçBu dönemde en krıtik yere araştırmadan adam atanırmı?Yoksa birilerini yine aldattılarmı?
kılıçdaroğlu aldı iftira atmayin adamlara
Atatürkçü vatansever hakimleri uzaklaştırıp bunları doldurdular şimdi de temizliyoruz diyorlar. Onları oraya dolduran zaten sizlerdiniz beyler. Aklımızla dalga geçiyorlar
Şayet adalet olsaydı fetoya her istediğini verdiğini itiraf EDENLER dışarda birde krallar gibi yaşıyor olmaz terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten hesap verirdi
Fetö bahane, benim istediğim kararı vermezsen, fetöcü yakıştırmasını yaparım defterini dürerimm. Eeee bizde inandıkk. Yersennn. Yemezler be gülüm. Hayvan terli. Fetöcü ise bu şahıslar onları dedem mi atadı oralara. Pehhhbh.
Temizlik devam ediyor.
bir fetöcü gider bir reco cu gelir bu çark hep böyle devam eder burası türkiye.
isteyipte yapamadığız her iş için bahaneniz hazır. o hakimleri savcıları oraya kim atadı??? fetö bahane esas kendi adamlarınızı oralara getirmek için yapılmış bir operasyon olduğundan hiç şüphem yok
Ve birileri bu ülkenin iyi yönetildigini idaa ediyor.
Türkiyede adalet vardır diyenler aklını yemiştie Hakim teminatı olmayan bir yerde adalette olmaz.Dünyaya aleme rezil rüsva olduk...Yazık oldu ülkeme...Başbakan serbest bırakılacak diyor danesi gün serbest...Bu adalet birgün size de lazım olacak
ohhh ne güzel işlerine gelmeyen her görevliyi fetöcü diye görevden al.
talimatlara uymazsa,yapıştırılacak etiket hazır...hadi dinleme de gör devri başladı herhalde
meraklanmayın yakında ankaradaki başsasvcıyı da alırlar fetodan çünkü adam MAN belgeleri gerçektir dedi.
FETOCU DİYE GÖREVDEN ALINMIŞLAR ALANLAR KİM CUMHURİYETCİLERMİ ATATÜRKCÜLERMİ ACABA
ya bunları oraya atayanlar onların hiç mi suçu yok
Bir arada fetöye en ufak laf söyleyenleri karga tulumba içeri alıyorlardı.
yine birileri kafasina gore takiliyor.. ulkenin geldigi duruma bak .. tezgah hazir .. dun ergenekon bugun feto yarin ... yola devam .. demokrasi herkese lazim bazilarina da .. ne demisler gunes balcikla sivanmaz ..
AKP NİN İSTEDİĞİ GİBİ KARAR VERMEYENLER FETÖ SEPETİNE KONULUP KAPI DIŞARI EDİLİYOR..OLAY BU....
Yahu hiç utanmıyor musunuz? Diktatörlüğün de bir raconu var..
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