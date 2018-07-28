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HSK kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulunca yükseltilmesine karar verilen hakim ve savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) ait kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan HSK kararlarında, Aralık 2017 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip HSK tarafından yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarıyla idari yargı hakimleri, birinci dereceye yükselip ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakimler ve Savcılar Kurulu hsk Resmi Gazete

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