HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

HSK'daki atamalara ilişkin kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 13 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 14 idari yargı hakim adayının atamaları ad çekme usulüyle gerçekleştirildi.

Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları arasındaki; Niğde Hakim Adayı Tuğba Ünver Bayat (Çorum) Hakimliğine, İzmir Hakim Adayı Seyhan Serin Ürgüp (Nevşehir) Hakimliğine, Bakırköy Hakim Adayı Aslı Uluçay Denizli Hakimliğine, Ereğli Cumhuriyet Savcı Adayı Oğuzhan Oğul Suluova (Amasya) Cumhuriyet Savcılığına, Diyarbakır Hakim Adayı Hatice Gonca Erdoğan Diyarbakır Hakimliğine, Manavgat Hakim Adayı Süleyman Sezer Işıkdoğan Ayvacık (Çanakkale) Hakimliğine, Burdur Hakim Adayı Cemre Keser Demirköy (Kırklareli) Hakimliğine, Ankara Batı Cumhuriyet Savcı Adayı Yunus Emre Ersoy Tirebolu (Giresun) Cumhuriyet Savcılığına, Bakırköy Cumhuriyet Savcı Adayı Muharrem Cihat Gülal Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcılığına, Sakarya Cumhuriyet Savcı Adayı Celal Işıktaş Marmaraereğliğisi (Silivi) Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Savcı Adayı Kemal Tarhan Sarayköy (Denizli) Cumhuriyet Savcılığına, Düzce Hakim Adayı Elif Öznur Gülnar (Silifke) Hakimliğine, Ankara Hakim Adayı Mehmet Akçabelen Mersin Hakimliğine atandı.