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HSK kararnamesi yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 02:55 | Son Güncelleme

Resmi Gazete’de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle adli yargıda bin 178, idari yargıda 58 olmak üzere toplamda bin 236 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının ataması gerçekleştirildi.

HSK kararnamesi yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. HSK Kanununun 13. maddesi gereğince ad çekme usulüyle gerçekleştirilen kararname ile adli yargıda bin 178 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının, idari yargıda ise 58 hakim adayının ataması gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
savcı hakim HSYK Resmi Gazete

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