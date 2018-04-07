HSK kararnamesi yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. HSK Kanununun 13. maddesi gereğince ad çekme usulüyle gerçekleştirilen kararname ile adli yargıda bin 178 hakim ve cumhuriyet savcısı adayının, idari yargıda ise 58 hakim adayının ataması gerçekleştirildi.