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HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim isim tam liste)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:01 | Son Güncelleme

HSK yeni kararname yayınladı. 20 Mart 2018 HSK kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.

İşte son kararname ile görev yeri değişen hakim savcıların isim isim tam listesi...

HSK yeni kararname yayınladı (20 Mart 2018 HSK kararnamesi isim listesi)

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının yerleri değişti

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