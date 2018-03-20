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HSK'dan mazeret ve ihtiyaç kararnamesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince hazırlanan kararnameyle adli ve idari yargıda 356 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yayımlanan kararnameyle adli ve idari yargıda 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK 1. Dairesince hazırlanan ihtiyaç ve mazeret kararnamesi, kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.

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Hakim ve savcı hsk mazeret ve ihtiyaç kararnamesi

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