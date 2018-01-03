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HSK'dan son dakika kararı! 7 hakim göreve iade edildi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 17:53 | Son Güncelleme 9 saat önce

HSK'dan son dakika göreve iade kararı! 1 yıl önce FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle açığa alınan 7 isim mesleğe iade edildi.

HSK'dan son dakika kararı! 7 hakim göreve iade edildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK), iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiği belirlenen 7 hakim ve savcı ile ilgili kararını verdi. HSK 2. Dairesi, aralarında Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde MİT TIR'larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı veren Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy'un da bulunduğu 7 yargı mensubu hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararını kaldırdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre; bu karar sonrası 1 yıl önce FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle açığa alınan 7 isim mesleğe dönmüş oldu. Görevlerine dönmelerine karar verilen 7 isim şöyle:
"Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu."

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Göreve Iade Son dakika FETÖ ByLock hsk

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
anayasa yıkılmış.paralar sıfırlanmış.zarrap akpli bakanlara çuvalla rüşvet vermiş.zarrab abd den zafer çağlayana,aslana rüşvet verdim diye bağırmış ancak türk yargısı kulaklarını tıkamış.aynı türk yargısı enis berberoğlu tahliye olmasın diye bir gece önce mahkeme hakimlerini değiştirmiş.emekli öğretmenin 2.5 milyon doları olmuş.devletin güvencesindeki banka ve sendika ile irtibatı olanlar terörist yapılmış.yargı sarayın kapısına bağlanmış.devletin bütün imkanlarını cemaate vereni ALLAH affetmiş.garip guraba hapislere doldurulmuş.müslümanlar hırsızlara oy vermiş,sonra haydi cuma namazına.
helal olsun bu kadar güzel anlatılır.
bu kişilere yakıştırdıgınız fetö ne olacak şimdi insanları 1 yıl aclıgada mahkum ettınız
@karakemal1944 YA FETO DEVAM EDİYOOOORRRR ...NE DEGİŞTİ YONETİMDE HABERLERDE DİYAANETTE YOBAZLIKTA..BAK ADAM 2 GUN ATATURK DEDİ KİMSE YEMEDİ YİNE VAZ GECTİ
KOMEDI ÜLKESI OLDUK ERGENEKON BALYOZ DEDILER FETO BIZI KANDIRDI DEDILER ŞIMDI KIM KANDIRDI DIYECEKLER BU IŞIN SONU FETODAN ÖZÜR DILEMEYE KADAR GIDER ÇÜNKÜ HER ŞEY UYDURUK MASAL OYLE OLMASA FETOSA HER ISTEDIGINI VEREN FETO IÇIN ATATÜRKSÜZ 1 LİRA BASTIRAN FETO ILE KASILA KASILA POZ VERENLER DEVLETI YONETIYOR..
hay senin BEYNINE
Şimdide fetöcüler serbest o kadar insan öldü...
Türkiyenin %35 i fetöcü yada sempatizanı 17-25 i milat tutmak asıl hatadır bunların acil devletin içinden çıkarılması gerek uyuyan hücreye dönüşerek terörizme zihnen devam edeceklerdir
akpnin artık gitme vakti geldi. Yapamıyor
@saldiray_berk_1978 aç tavuk kendini buyday ambarın da görür müş
ÜLKE BİTİK VE YIKILMIŞ VAZİYETTE...
tek tip elbiseyi ne diye giydrecekler suçlu suçsuz içeriye atıyorlar?
Dün Ergenekonculara yapılan balyozcular yapılan bugün bu insanlara yapılıyor devlet kendinden olmayan herkesin gözünü korkutmak için ona iftira atıyor ve sesini kesiyor
Koskoca Reis-i Cumhur u kandirmislar,maiyetinde o kadar memur,danisman,istihbarat varken..vatandas kanmasin da ne yapsin?aldatilan vatandas olunca hapise,,burokrat yahut ust duzeyde gorev almissa,basin demeciyle kotule karala yirt pacayi..Ulkede adalet yoksa ki yok yarinlarimiz karanliktir.Allah sonumuzu hayr eylesin.Zalim dinimden olunca o koyuyor baska bisey degil..Rusirevan'i tanimayanlar Hz Omerin adaletinden bahsediyor
gariban fetöcüler ne olacak iadelerin sırtı kalın
yazın bi yere fetö cü diye açupa alınan içeri girenlerin % 90 ı seçimlerden hemen sonra aklanacak %70 i görevlerine iade edilecej.
arkadaşlar sizler hala uyanamadınız mı?fetö terör örgütü diye bişey yog 15 temmuz darbe girişimi diye bişey yog. içeri atılanların hepsi serbest kalacak hepsi işlerine geri dönecek ve devlet bunlara dünyanın tazminatını ödeyecek. bunların hepsi birer oyun uyan artık halkım uyan
ilerde kaçak savcı zekeriya özüde affedip görevine iade ederlerse inanın bir gram dahi şaşırmam
kandırildik derler olur biter
adamın baş yaveri fetöcü çıkıyor marmariste koruma müdürü fetöcü çıkıyor marmaristen istanbula getiren uçağın plotu fetöcü çıkyor cumhur başkanına sözde darbe oluyor ama ne hikmetse ne cumhurbaşkanına ne külliyesine nede yakınlarına hiç birşey olmuyor peki bu darbe kime yapılıyor çok merak ediyorum içeri aldıkları fetöcü hakimleri savcıları generalleride serbest bırakıyorlar ee darbeyi yapan kim darbe kime yapıldı bilen varsa bana söylesin
Pekı bu ınsanlar 1 yıldır fetocu damgası ıle yargılandılar 1 yıldır olan magdurıyetı ne olacak Pardon bızı kandırdılarmı denılecek bu ınsanların mağdurıyetıne hakıkı fetocular nerde
ABD DE ATİLLAYA YAZIK ETMİŞLER.5 SUÇTAN SUÇLU BULUNMUŞ.SIFIRLAMACI KURTARAMADIN MI.KENDİNİ KURTARDA GÖRELİM.
Yazık oldu bunca günahsız insana..iyice araştırmadan soruşturmadan
Herifin birini önüne gelen kandırıp yanlış işler yaptırıyor, o da tüm insanlıktan intikam almaya yeminli... Dayı git torun büyüt torun, bu işin sonunda pişmanlık var kabadayı
baylock kullananlar serbest göreve devam ama ne baylock ne uzakdan yakından alakası olmayanlar hapisde ne güzelsin be adalet ohh
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