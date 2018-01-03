HSK'dan son dakika kararı! 7 hakim göreve iade edildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK), iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiği belirlenen 7 hakim ve savcı ile ilgili kararını verdi. HSK 2. Dairesi, aralarında Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde MİT TIR'larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı veren Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy'un da bulunduğu 7 yargı mensubu hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararını kaldırdı.
Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre; bu karar sonrası 1 yıl önce FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle açığa alınan 7 isim mesleğe dönmüş oldu. Görevlerine dönmelerine karar verilen 7 isim şöyle:
"Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu."
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