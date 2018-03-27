Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Huawei P20 Pro ve P20 modelleri sonunda tanıtıldı. Heyecanla beklenen P serisinin yeni modellerini Huawei P20 ve P20 Plus ile P20 Lite modelleri gün yüzüne çıktı. Özellikle üç kamera ile oldukça iddialı olan Huawei P20 Pro'nun nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Huawei P20 Pro ve P20 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihleri nedir? Detaylar haberimizde.

Huawei P20 ve P20 Pro, sadece arka kamerada değil ön kamerada da iddialı. İki modelin ön kamerası 24 MP. İki model arasında kamera sayısı, RAM ve ekran boyutu farkı dışında diğer bir fark ise Huawei P20 Pro'nun ekranı OLED iken P20'de IPS ekran bulunuyor.

HUAWEI P20 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei P20 Pro, Mate 10 Pro'da kullandığı yapay zekalı işlemcisi Kirin 970'den gücünü alıyor. İşlemci ile entegre grafik birimi ise Mali-G72 MP12. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza eşlik ediyor. OLED panel ile üretilen 6.1 inç boyutlu ekran, 1080 x 2240 çözünürlüğe sahip.

ÜÇ KAMERA İLE TOPLAM 68 MEGAPİKSEL

P9 modelinden bu yana Leica ile birlikte çalışan ve kamera deneyimi noktasında çok büyük işler yapan Huawei, P20 Pro modelinde, dünyada ilk kez arka tarafta 3 kameraya sahip bir model üretmiş oldu. Telefonun arka kısmında yer alan kameralar RGB, Monochrome ve Telephoto olarak tasarlandı.