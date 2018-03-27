Huawei P20 - Huawei P20 Pro özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi

Huawei P20 Pro ve P20 modelleri sonunda tanıtıldı. Heyecanla beklenen P serisinin yeni modellerini Huawei P20 ve P20 Plus ile P20 Lite modelleri gün yüzüne çıktı. Özellikle üç kamera ile oldukça iddialı olan Huawei P20 Pro'nun nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor. Huawei P20 Pro ve P20 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihleri nedir? Detaylar haberimizde.
Huawei P20 ve P20 Pro, sadece arka kamerada değil ön kamerada da iddialı. İki modelin ön kamerası 24 MP. İki model arasında kamera sayısı, RAM ve ekran boyutu farkı dışında diğer bir fark ise Huawei P20 Pro'nun ekranı OLED iken P20'de IPS ekran bulunuyor.
Huawei P20 Pro, Mate 10 Pro'da kullandığı yapay zekalı işlemcisi Kirin 970'den gücünü alıyor. İşlemci ile entegre grafik birimi ise Mali-G72 MP12. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza eşlik ediyor. OLED panel ile üretilen 6.1 inç boyutlu ekran, 1080 x 2240 çözünürlüğe sahip.
ÜÇ KAMERA İLE TOPLAM 68 MEGAPİKSEL
P9 modelinden bu yana Leica ile birlikte çalışan ve kamera deneyimi noktasında çok büyük işler yapan Huawei, P20 Pro modelinde, dünyada ilk kez arka tarafta 3 kameraya sahip bir model üretmiş oldu. Telefonun arka kısmında yer alan kameralar RGB, Monochrome ve Telephoto olarak tasarlandı.
RGB, yani renkli fotoğraf çeken kamera tam 40 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Monochrome kamera 20 Megapiksel, Telephoto lens ise 3x optik zoom ve 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip. 3 kamera, toplamda ise 5x hibrit zoom yapabiliyor. Huawei P20 Pro'nun ön kamerası ise 24 Megapiksel çözünürlük ile geliyor.
Yazılım noktasında önemli iyileştirmeler yapılan kameralar, Sony Xperia XZ Premium ve Galaxy S9 serisinde olduğu gibi 960 FPS ultra ağır çekim videolar da çekebiliyor.
Huawei P20 Pro teknik özellikleri
İşlemci: Huawei Kirin 970
GPU: Mali-G72 MP12
RAM: 6 GB
Hafıza: 128 GB
Ekran: 6.1 inç - AMOLED
Çözünürlük: 1080 x 2240
İşletim sistemi: Android 8.1 + EMUI 8.1
Arka kamera: 40 Megapiksel RGB + 20 Megapiksel Monochrome + 8 Megapiksel Telephoto
Ön kamera: 24 Megapiksel
Batarya: 4000 mAh - 4.5A , 5A Hızlı Şarj (30 dakikada %58)
HUAWEI P20 ÖZELLİKLERİ
İşlemci: Huawei Kirin 970
GPU: Mali-G72 MP12
RAM: 4 GB
Hafıza: 128 GB
Ekran: 5.8 inç - IPS
Çözünürlük: 1080 x 2240
İşletim sistemi: Android 8.1 + EMUI 8.1
Arka kamera: 20 Megapiksel RGB + 12 Megapiksel Telephoto
Ön kamera: 24 Megapiksel
Batarya: 3400 mAh - 4.5A , 5A Hızlı Şarj (30 dakikada %58)
HUAWEI P20 PRO, P20 VE P20 LITE FİYATLARI
Huawei'nin yeni cihazları P20, P20 Pro ve P20 Lite'ın fiyatları resmi olarak açıklanmadı. Fakat İspanyol bir telefon şirketi yaptığı reklam ile fiyatlar konusunda bir ipucu veriyor. Buna göre P20 Lite 369 avro, P20 679 avro iken P20 Pro ise 899 avro. Şu an için bu cihazların Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı konusunda bir bilgi yok. Mayıs başlarında olmasına ihtimal veriliyor.
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