HABER

Hubble Teleskobu en uzak yıldız gözlemini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 23:10 | Son Güncelleme

Teleskobun kayda aldığı 9 milyar ışık yılı uzaklıktaki "Ikarus", bugüne kadar görüntülenen en uzak tekil yıldız oldu

WASHİNGTON/ Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Teleskobu, derin uzay gözlemleri sırasında Dünya'dan 9 milyar ışık yılı uzaktaki bir yıldızı görüntüledi.

NASA araştırmacılarının uzayın derinliklerindeki bir supernova patlamasını incelerken, tesadüf eseri ortaya çıkan özel bir optik etki sayesinde kayda almayı başardıkları mavi dev yıldız, bugüne dek görüntülenen en uzak yıldız oldu.

ABD'nin Minnesota Üniversitesinden Patrick Kelly'nin önderlik ettiği araştırma ekibi, yeni keşfedilen yıldıza, Yunan mitolojisinde balmumundan yapılmış kanatlarıyla uçarken Güneş'e yaklaştıkça kanatları eriyen kahramandan ilhamla "İkarus" adını verdi.

Bilim adamları İkarus'u "kütle çekimsel mercekleme" denilen, uzay derinlerinde optik gözlemler yaparken ön plandaki galaksi ve galaksi öbeklerindeki kütle çekiminin ışığı kırması ve bükmesiyle geri plandaki uzakta bulunan galaksiler ve gök cisimleri için büyüteç etkisi sayesinde görüntülemeyi başardı.

Dünya'dan 5 milyar ışık yılı ötedeki "MACS J1149+2223" adı verilen galaksi öbeği yakınındaki süpernova patlamasını inceleyen bilim adamları, 2016'da galaksi öbeği içinde daha önce orada bulunmayan bir parlaklık olduğunu fark etti.

Araştırmacılar, yaptıkları renk analizlerinde söz konusu parlaklığın uzaktaki bir mavi dev yıldız olduğunu tespit etti. Ekip arka plandaki yıldızın galaksi öbeğindeki yaklaşık Güneş büyüklüğünde bir yıldızın konum değiştirmesiyle ortaya çıktığını gözledi.

Galaksi öbeğinde daha önce yapılan gözlemlerde kütle çekimsel mercekleme etkisinin arka plandaki nesneleri yaklaşık 600 kat büyüttüğünü kaydeden araştırmacılar, İkarus'un parlaklığının ise yıldızın yarattığı ilave mercekleme etkisiyle 2 bin kat arttığını belirledi.

Araştırmaya önderlik eden Kelly, "İlk defa tekil bir yıldızın büyüteç etkisiyle ortaya çıktığını görüyoruz. Derinlerde müstakil galaksilerin ortaya çıktığını görüyoruz, ama bu tek yıldız, süpernova patlamaları dışında görebildiğimiz en yakın tek yıldızdan 100 kat daha uzakta bulunuyor." dedi.

Kelly, ilk başta yeni yıldızın süpernova olma ihtimalini göz önünde bulundurduklarını ancak yaptıkları incelemelerde ışığın bir patlamada olduğu gibi kaynağına doğru artmadığını, büyüteç etkisiyle dışa doğru gelişen sabit bir kaynak olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Bilim adamları evrenin toplam yaşının yaklaşık 13,7 milyar ışık yılı olduğu göz önüne alındığında, 9 milyar ışık yılı mesafedeki keşfedilen yıldızın, evrenin erken oluşum evresinin araştırılması açısından heyacan verici bir atılım olduğunu vurguladı.

NASA'nın daha hassas optik donanımlara sahip James Webb Teleskobu'nun 2020'den sonra devreye girmesiyle, bu uzaklıktaki yıldızlara dair daha detaylı gözlemlerin yapılabileceği öngörülüyor.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?Gökova Körfezi imara mı açılıyor?
Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbeKuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Rusya'dan çok sert çıkış!Rusya'dan çok sert çıkış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) en uzak yıldız Hubble Uzay Teleskobu İkarus yıldızı

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Kayserispor 0 - 5 Fenerbahçe maç özeti (Puan durumu)

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun adı...

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Öz kızını istismar eden babayı vatandaşlar yakaladı!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat! Yeni uygulama bugün başladı

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

İstanbul maviye büründü! Gören hayran kaldı

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

Gökova Körfezi imara mı açılıyor?

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.