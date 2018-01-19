HABER

Hubble, Yontar Takımyıldızı'ndaki "Tekerlek Galaksi"yi görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:00 | Son Güncelleme 6 saat önce

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzakta, Yontar (Sculptor) Takımyıldızı'ndaki Tekerlek Galaksi'yi kayda aldı.

İki galaksinin çarpışması sonucu oluşan at arabası tekerleği biçimindeki galaksinin önceki ve sonraki hallerini bir arada gösteren bir fotoğraf kolajı NASA'nın internet sitesinde yayımlandı.

Fotoğrafta bir halka galaksinin kendisinden daha geniş bir disk galaksiye çarpması sonucu, durgun suya atılan bir taşın etrafına yaydığı dalgalar gibi disk galaksinin merkezinden çeperine doğru gaz ve toz bulutlarını dağıtan şok dalgaları yayıldığı görülüyor.

Bu dalgalar mavi renkteki yıldız oluşum alanlarını teşkil ediyor.

Tekerlek Galaksi, ilk kez Birleşik Krallık Schmidt Teleskobu tarafından saptanmış, ardından Anglo-Avustralya Teleskobuyla detaylı gözlemleri yapılmıştı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle

ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zanlının eşi öldürülen iş adamıyla yasak aşk yaşadığını itiraf etti

Zanlının eşi öldürülen iş adamıyla yasak aşk yaşadığını itiraf etti

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

TDK'dan büyük skandal: Alevilere 'vazalak' denildi

TDK'dan büyük skandal: Alevilere 'vazalak' denildi

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Akıncı Üssü davasında 29 sanığın tahliyesine karar verildi

Akıncı Üssü davasında 29 sanığın tahliyesine karar verildi

115 hamile çocuk skandalında son dakika gelişmesi!

115 hamile çocuk skandalında son dakika gelişmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.