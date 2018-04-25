Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya güven tazeledi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamüleri İhracatçıları Birliği Genel kurulu yapıldı. Genel Kurulda ikinci kez aday olan Mahsum Altunkaya oylamaya katılan 126 üyenin oyunun tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamüleri İhracatçıları Birliği 2017 yılı seçimli olağan genel kurulu GAİB hizmet binasında gerçekleştirildi. Mahsum Altunkaya’nın başkanlığında tek liste halinde gidilen seçimde 125 oy kullanılırken yapılan oy sayımı sonucunda 126 oyun tamamı Mahsum Altunkaya’nın listesine çıktı. 197 üyesi bulunan birlikte seçime katılımın yüksek olduğu gözlendi. Divan Başkanlığını Abdulkadir Çıkmaz, Abdulkerim Erol ve Yılmaz Aktürk’ın yaptığı genel kurulda ikinci dönem başkanlığı için aday olan Mahsum Altunkaya’ya seçim öncesi düzenlenen kokteylde ihracatçıların ilgi odağı oldu. . Seçimde oy kullanma işleminin 17’.00’da bitmesinin ardından oy sayımına geçildi ve 197 üyeden 126 üyenin oy kullandığı görüldü. Yapılan sayım sonucundan 126 üyenin tamamının oyunu alan Mahsum Altunkaya yeniden birlik başkanlığına seçilirken yeni yönetim kurulu üyeliklerine ise Celal Kadooğlu, Mesut Acar, Ali Çoban, Ahmet Tiryakioğlu, Murat Unat, Seyit Yusuf Akan, Mehmet Surur Aydın, Kemal Çakmak, Bora Batalı ve Abdullatif Hazır seçildi.

"Birlik ve beraberlik içerisinde en iyisini yapmak için çalışacağız"

Seçim sonrası bir değerlendirme yapan Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya “Genel kurulumuza katılarak bizleri destekleyen bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. Yeni yönetim kurulu üyelerimizle birlikte sektörümüzün gelişmesi ve kalkınması için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Ülke ihracatının arttırılması ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek sektörümüzün global pazarlarda hak ettiği yere gelebilmesi için çeşitli projeler yürüteceğiz. Şahsımı ve yönetim kurulu arkadaşlarımı oylarıyla destekleyen üyelerimize ve seçim sürecinde yanımızda yer alan sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ederiz” dedi.