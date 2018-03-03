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Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma cep telefonu kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 10:51 | Son Güncelleme

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saklandığı hücre evine düzenlenen baskında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, terör örgütü PKK'nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen'in de aralarında bulunduğu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sayesinde örgütün sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu" tamamen çökertildi. Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

PKK’nın sözde "Karayazı-Eleşkirt Grubu"na yönelik sıkı takibini sürdüren kahraman güvenlik güçleri, 4 teröristin Erzurum'un Karayazı ilçesine geldiğini saptadı. Örgüt mensuplarını İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile takibe başlayan güvenlik güçleri, teröristlerin ilçenin Gevende Mahallesi'ndeki bir eve girdiğini belirledi.

Bunun üzerine özel timler hücre evine baskın düzenledi. Bölgeyi çembere alan kahraman JÖH ve PÖH timleri, evdeki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atarak karşılık veren teröristler ile JÖH ve PÖH'ler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hücre evinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Operasyon sonrası yapılan incelemede, teröristlerde birinin eli kanlı PKK'nın sözde yeni "Karayazı-Eleşkirt Grup Sorumlusu" olan "Adil" kod adlı Tarık Şen, birinin aynı grupta faaliyet gösteren Karayazı nüfusuna kayıtlı "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, diğerlerinin de "Agir" ve "Çektar" kod adlı teröristler olduğu belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Hücre Evi çatışma terörist asker

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bos eve saman yakip milleti kandiriyosunuz hani nerde cesetler nerde gotu yiyen gostersinde inanalim
Fırında patates olmuş aşşağılık iblisler
TÜM TERÖRİSTLERİN CEHENNEMDE ATEŞİ BOL OLSUN ALLAH C.C TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ MİLLETİNİ KORUSUN. KAHROLSUN HAÇLI ZİHNİYETİ AB ABD VE MAŞASI OLAN HDPKK FETOŞ DEAŞ.
Ver dumanı ve dumanı ABD köpeklerine.
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