Gazze ablukasını delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten dört gemi ile yola çıktıklarını belirten Levrini, ''Gemimiz uluslararası sulardayken İsrail askerlerinin bulunduğu birçok bot gemimize müdahale etti. Biz uluslararası sularda olduğumuzu defalarca bildirmemize rağmen, gemimize binerek müdahaleye devam ettiler.'' diye konuştu.

Gazze ablukasını delmeye çalışırken 4 gün önce İsrail tarafından gözaltına alınan İsveçli aktivist Charlie Andreasson ve Levrini ülkelerine döndü.

STOCKHOLM (AA) - ATİLA ALTUNTAŞ - İsrail'in, Al Awda gemisine geçen hafta müdahale sonrası alıkoyduğu aktivistlerden Divana Levrini, ''Biz orada ölebilirdik, gemideki insanlardan biri ölebilirdi. Hücrede işkenceye maruz kaldık.'' dedi.

Levrini, gemide aktivistlerin ölebileceğini vurgulayarak, ''Charlie Andreasson'un kafasına, sırtına, boynuna, kollarına, ayaklarına vurdular. Başka bir aktivistin boynu kanadı. Bazı aktivistleri üst kattan alt kata attılar. O kişiler boyunları kırılmadığı için şanslıydı. Biz orada ölebilirdik. Gemide insanlardan biri ölebilirdi. Hücrede işkenceye maruz kaldık.'' ifadelerini kullandı.

Hücrede 4 gün boyunca işkenceye maruz kaldıklarının altını çizen Levrini, ''Hücrede uyumamıza izin vermediler. Saatte bir bekçiler iki kez hücremize gelip ayağa kalkmaya zorladı. Sonra kapımıza vurup psikolojik işkence uyguladı. Şu anda psikolojim çok kötü. İlaçlarımı almama izin verilmedi. Gemiyi ele geçirmeye çalıştıklarında da kafama vurmuşlardı. Kaptanımızı da ölümle tehdit ettiler." dedi.

- "İsrail askerleri birçok eşyamızı çaldı"

Gemide bulunan ve İsrail askerlerince 4 gün alıkonan diğer İsveçli aktivist Andreasson de İsrail askerlerinin eşyalarını çaldığını söyledi.

Andreasson, ölümle tehdit edildiklerini belirterek, ''İsrail askerleri kredi kartı, telefon ve birçok eşyamızı çaldı. Gemimize müdahale ettikten sonra bagajlarımızı toplamamızı söylediler. Birçok eşyamızın olmadığını ve çalındığını İsrail askerlerine ilettik. Onlar da bizi ellerimiz ve ayaklarımızdan kelepçeleyerek gözaltına aldı ve hücreye attı.'' şeklinde konuştu.