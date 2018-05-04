HABER

"Hücrede" istiridye mantarı yetiştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutukluların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan alanda açılan İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi'nde ilk hasat yapıldı - Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez: - "500 kilo civarında istiridye mantarı üretimi sağlandı. Güzel yanı, cezaevinde kullanılmayan bir alanın sıfır maliyetle değerlendirilmesi" - "Amacımız hükümlülerin meslek kazanması, cezaevinden tahliye olduktan sonra edindikleri mesleklerle yaşamlarını idame ettirmeleridir"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan alanda yetiştirilen istiridye mantarının hasadı yapıldı.

Hükümlüleri topluma kazandırmak ve meslek sahibi yapmak amacıyla 2000'li yıllardan önce hücre olarak kullanılan ve yeni infaz sistemiyle kaldırılan hücreler, mahkumlar tarafından yıkılarak 112 metrekarelik İstiridye Mantar Yetiştiriciliği Atölyesi'ne dönüştürüldü.

Kullanılmayan eski ranzaların raf haline getirildiği, sıfır maliyetle açılan atölyede ekilen istiridye mantarından ilk ürün alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından eğitim verilen 20 hükümlünün çalıştığı atölyede, ilk hasat yaklaşık 500 kilogram mantar, mahkumlar tarafından 400'er gramlık paket haline getirilerek, Niğde Açık Cezaevi mağazasında satışa sunuldu.

İlk hasat mantardan yemek de yapılarak cezaevindeki mahkumlara ve personele ikram edildi.

Bir taraftan cezalarını çeken diğer taraftan mantar, cam üretimi, el sanatları ve tekstil gibi farklı alanlarda uzmanlaşan mahkumlar, cezaları sona erdiğinde meslek sahibi bireyler olarak topluma kazandırılıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, cezaevinde sıfır maliyetle organik istiridye mantarı üretimi yapıldığını belirtti.

Cezaevinde kullanılmayan bir alanın sıfır maliyetle değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyleyen Dönmez, "Hükümlülerin mantarcılık konusunda eğitim alması, yetiştirme faaliyetinin yapılması, hükümlülerin meslek öğrenmesi, topluma intibaklarının sağlanması da çok önemli." diye konuştu.

- Sigortalı çalışıyorlar

Dönmez, çalışmada görev alan hükümlülerin aynı zamanda devlet tarafından sosyal güvencelerinin sağlandığını ve sigortalarının yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Hükümlülere cüzi bir ücret de ödenmektedir. Bu konuda çalışmalarımız artarak devam ediyor. Hükümlülerin meslek kazanması, topluma uyumu hem de bu cezaevlerimize gelir temin edilmesi noktasında önemli çalışmalarımız var. Üretilen mantarlar açık ceza infaz kurumu marketinde satışa sunuldu. Kullanılmayan alanlar için de hem istiridye mantarının üretiminin artırılması hem de başka iş kolları noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız hükümlülerin meslek kazanması, cezaevinden tahliye olduktan sonra edindikleri mesleklerle yaşamlarını idame ettirmeleridir. Ayrıca cezaevinde tekstil atölyemiz bulunmaktadır. Çok sayıda hükümlümüz hem cezalarını çekiyorlar hem de üretimle devletimize katkı sağlıyor."

Afrin'de hain tuzak: Bir asker şehitAfrin'de hain tuzak: Bir asker şehit
Alaattin Saral yakalandı!Alaattin Saral yakalandı!
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istiridye mantarı mahkum Niğde tutuklu

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.