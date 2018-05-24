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HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz:

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

"Cumhurbaşkanı seçimleriyle alakalı parti kurulumuzun aldığı bir karar var. Nasıl bir strateji izleyeceğimize, hangi adayı destekleyeceğimize dair aldığımız kararın sonucunu kısa bir sürede kamuoyu ile paylaşacağız"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili Mehmet Yavuz, Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili partilerinin aldığı nasıl bir strateji izleyeceklerine ve hangi adayı destekleyeceklerine ilişkin kararı kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Yavuz, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnafı ziyaret ederek, seçimlerde partisine destek istedi.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Yavuz, 24 Haziran'daki seçimlere parti olarak gireceklerini ve seçim startını Adıyaman'ın Kahta ilçesinde verdiklerini ifade etti.

Yavuz, "Cumhurbaşkanı seçimleriyle alakalı parti kurulumuzun aldığı bir karar var. Bu doğrultuda nasıl bir strateji izleyeceğimize, hangi adayı destekleyeceğimize dair aldığımız kararın sonucunu kısa bir sürede kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Son günlerde doların yükselmesinin dış mihraklar tarafından organize edildiğini söyleyen Yavuz, "HÜDA PAR olarak bizler yerli ve milli bir ekonominin acilen geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Özellikle dolara bağımlılığın hem ithalat hem de ihracatta dolar bazında işlem görmenin memleketimize zarar vereceğini öngörüyoruz. Başta komşularımız olmak üzere özellikle İslam ülkelerinin kendi aralarında oluşturacakları bir para birimiyle bu sorunları aşacağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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