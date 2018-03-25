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HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Dayısı olanlar, mahkemede hesap vermeden kurtuluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 22:50 | Son Güncelleme

HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,Türkiye'de adelet kavramının giderek zedelendiğini belirterek, "Ensesi kalınlar, dayısı olanlar, siyaseten arkası olanlar mahkemelerde çoğu zaman hesap vermeden, bir ceza almadan kurtulup gidiyorlar.

Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA) - HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,Türkiye'de adelet kavramının giderek zedelendiğini belirterek, "Ensesi kalınlar, dayısı olanlar, siyaseten arkası olanlar mahkemelerde çoğu zaman hesap vermeden, bir ceza almadan kurtulup gidiyorlar. Ya da rütbesi yüksek, sosyal mevkisi yüksek, banka hesabı kabarık olanlar, bir dönem siyasi bazı ihtilaflardan dolayı hapse girseler bile başka dönemde onlara özel yasalar çıkarılıyor ve o insanlar serbest kalıyor." dedi.

HÜDA-Par Genel Başkanı Yapıoğlu, partinin Van'da yapılan 2'inci İl Olağan Kongresi'ne katıldı. Bir düğün salonunda yapılan kongreye, İl Başkanı Rasim Sayğın, STK üyeleri ile partililer katıldı.

Kongrede konuşan HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın katıldığı bir televizyon programında, "Sözlerim suç duyurusudur. FETÖ'cüler belirli bir ücret karşılığında serbest bırakılıyor ve Gaziantep'te FETÖ borsası ortaya çıktı" şeklinde iddiada bulunduğunu belirterek, şunları söyledi.

"İktidar Milletvekillerinden birisi, bir borsadan bahsetti. Dedi ki; bir borsa kurulmuş parasını veren tahliye oluyor. İktidar partisi içerisinde bu tartışmalara neden oluyor. Kimi dedi ki; bu FETÖ davalarını sulandırmak için söylüyor. Başbakan da dedi ki; bu öyle ulu orta söylenmez. Gelip bunu bize söylemesi gerekiyordu. Fakat, bu iddialar doğru veya değil. Bu mesleği yıllarca yapmış biri olarak şundan eminim ki, adalet kişiye göre işliyor. Kanunlar bir hukukçunun tabiriyle eşek arılarının delip geçtiği, bal arılarının takılıp kaldığı örümcek ağına dönüşmüş. Yani ensesi kalınlar, dayısı olanlar, siyaseten arkası olanlar mahkemelerde çoğu zaman hesap vermeden, bir ceza almadan kurtulup gidiyorlar.Yada rütbesi yüksek, sosyal mevkisi yüksek, banka hesabı kabarık olanlar, bir dönem siyasi bazı ihtilaflardan dolayı hapse girseler bile başka dönemde onlara özel yasalar çıkıralıyor ve o insanlar serbest kalıyor. Mesela Mehmet Haberal diye bir Profesör vardı. Hatırladınız mı? Sonra, bir kanun çıktı. Millet bu kanuna, Mehmet Haberal yasası dedi. Kudretli bazı kişilere dokunan, bazı kanun maddeleri bir gecede değiştirilebiliyor. 28 Şubat ile ilgili yargıdan çok ciddi şikayetler var. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp diyorki, insanlar adalet arıyor. Adalet arayacak kişiler, çığlık atacak duruma gelmişse ciddi bir sorun var. Adalet arayanların bazıları 25 yıldır çığlık atıyor ama o çığlığı duyanlar yok. Adalette sorun var ama o adalet birileri için sorun olmaktan çıkıyor."

Yapıcıoğlu, hükümetin tarım politikalarını da eleştirerek, "Et fiyatları tırmandı. Hayvan yaylalarda otlayamıyor. Eğer hayvan süni yemle beslenirse, orada etin maliyet fiyatı da yükseliyor. Çare olarak dediler ki; biz et ithal edeceğiz. Ucuz et getireceğiz dediler. Peki, bu ucuz et kasaplara gitti mi ? Hayır. Bu etler, 2 market zincirine gitti. Sonra dediler ki; biz hayvancılığı canlandıracağız, çiftçilerimize 300 koyun vereceğiz. O 300 koyunu alabilen var mı aranızda." dedi.

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde yapılan mülakatların ve güvenlik soruşturmalarının 28 Şubat ve FETÖ zihniyetinin oluşturduğu devlet hafızasına bakılarak yapıldığını ileri süren Yapıcıoğlu, "Taşeron işçilere kadro vereceğiz dediler, önce hepsini alacağız dediler. Sonra yazılı sınav yapacağız dediler. Üstüne bir de mülakat dediler. Mülakatlarda ne tür sorular sorulduğu konusunda çok ciddi şaibeler var. Üstüne üstelik bir şey daha getirdiler. Güvenlik soruşturması yapacağız dediler. Bu soruşturmaları neye göre yaptılar" diye konuştu.

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Rasim Sayğın tekrar HÜDA-PAR Van il başkanlığına seçildi.

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