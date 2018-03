HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Dayısı olanlar, mahkemede hesap vermeden kurtuluyor

Yapıcıoğlu, hükümetin tarım politikalarını da eleştirerek, "Et fiyatları tırmandı. Hayvan yaylalarda otlayamıyor. Eğer hayvan süni yemle beslenirse, orada etin maliyet fiyatı da yükseliyor. Çare olarak dediler ki; biz et ithal edeceğiz. Ucuz et getireceğiz dediler. Peki, bu ucuz et kasaplara gitti mi ? Hayır. Bu etler, 2 market zincirine gitti. Sonra dediler ki; biz hayvancılığı canlandıracağız, çiftçilerimize 300 koyun vereceğiz. O 300 koyunu alabilen var mı aranızda." dedi.

Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde yapılan mülakatların ve güvenlik soruşturmalarının 28 Şubat ve FETÖ zihniyetinin oluşturduğu devlet hafızasına bakılarak yapıldığını ileri süren Yapıcıoğlu, "Taşeron işçilere kadro vereceğiz dediler, önce hepsini alacağız dediler. Sonra yazılı sınav yapacağız dediler. Üstüne bir de mülakat dediler. Mülakatlarda ne tür sorular sorulduğu konusunda çok ciddi şaibeler var. Üstüne üstelik bir şey daha getirdiler. Güvenlik soruşturması yapacağız dediler. Bu soruşturmaları neye göre yaptılar" diye konuştu.

Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Rasim Sayğın tekrar HÜDA-PAR Van il başkanlığına seçildi.