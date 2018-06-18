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HÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz: Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir, bu mesele can yakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 22:20 | Son Güncelleme

HÜDA- PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, "Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz: Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir, bu mesele can yakıyor

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- HÜDA- PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, "Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir. Çünkü, bu mesele can yakıyor, insan kanını döküyor, huzurumuzu kaçırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eski devlet geleneği diyordu, 'Kürt sorunu yoktur' Siz de çıkıp dediniz ki; Kürt demekten, Kürdistan demekten korkmayın. Ama gelinen aşamada maalesef devletin 90 yıllık zihniyetinin baktığı yerden, Sayın Cumhurbaşkanı da bakmaya başlamış bu soruna" dedi.
'UZLAŞACAĞIZ, ANLAŞACAĞIZ'
HÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz, Van'ın Beşyol Meydanı’nda düzenlediği mitingde partililere seslendi. Yavuz, HÜDA PAR'ın çatışma ve şiddeti reddettiğini ve uzlaşma yoluyla sorunların çözüleceğine inandığını söyledi. Yavuz, "Biz, memleketimizin sorunlarını uzlaşarak, anlaşarak çözeceğiz. Çatışarak hiç bir şey bize kar getirmedi. Şehirlerimiz savaş alanına döndü, binlerce evladımızı kaybettik, milyarlarca dolar servetimiz heba oldu, huzurumuz kaçtı, kan döküldü, kin girdi bu topraklara. Çatışarak denedik olmadı, ne yapacağız? Tek bir çaremiz var kardeşlerim. Uzlaşacağız ve anlaşacağız. Bu memleketin bütün sorunları Ankara'da çözülecek. Çünkü sorun Ankara'da başladı. Sorunun temel kaynağı Ankara olduğu gibi, çözüm kaynağı da Ankara'dır." dedi.
Türkiye'de en büyük sorunun Kürk sorunu oloduğunu öne süren yavuz, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek şöyle konuştu:
"Memleketimizin sorunları var. Bu sorunlardan birincisi Kürt meselesidir. Çünkü bu mesele can yakıyor. İnsan kanını döküyor. Huzurumuzu kaçırıyor. Bu mesele çözülmemiş. Sayın Cumhurbaşkanı eski devlet geleneği diyordu, 'Kürt sorunu yoktur' Siz de çıkıp dediniz ki Kürt demekten, Kürdistan demekten korkmayın. Umut bağladık, ne güzel dedik. Bir Başbakan çok güzel şeyler dile getiriyor. Herhalde sorun çözülecek dedik. Ama gelinen aşamada maalesef devletin 90 yıllık zihniyetinin baktığı yerden, Sayın Cumhurbaşkanı da bakmaya başlamış. Atılan güzel adımları asla inkar etmiyorum. TRT Kürdi'nin açılmasını çok önemsiyorum. Andımızın kaldırılmasını, her sabah Kürt çocuklarına, Arap çocuklarına yalan söylemesinin vazgeçilmesini önemsiyorum. Allah razı olsun, bunda HÜDA PAR'ın katkısı çok biliyor musunuz? Çünkü bizim parti programımızda Hüda Par iktidara geldiği zaman ‘Andımızı kaldıracaktır’ yazıyordu. Biz meclise gitmeden hükümetin üzerinde baskı unsuru oluşturduk ve bu sorunun çözülmesini sağladık. Bunun için elimize silah almadık."
KÜRTÇE,TBMM’DE BİLİNMEYEN DİL OLARAK KAYITLARA GEÇİYOR
Mehmet Yavuz, TBMM'de Kürtçe'nin bilinmeyen bir dil olarak kabul gördüğünü ifade ederek, "Milyonlarca insan, Kürt şehirlerinde özellikle bir dil konuşuyor. Peki bu dil, TBMM konuşulduğunda Kürtçe konuşuldu diye mi geçiyor? Yoksa bilinmeyen bir dil olarak mı geçiyor? İşte Kürt meselesi budur Sayın Cumhurbaşkanım. Bu dil Allah'ın ayetimdir dediği ve senin ülkende milyonlarca insanın kullandığı bu dil TBMM'de bilinmeyen bir dil diye kayıtlara geçiyor" diye konuştu.

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HÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz: Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir, bu mesele can yakıyorHÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz: Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir, bu mesele can yakıyorHÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz: Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir, bu mesele can yakıyorHÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz: Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir, bu mesele can yakıyor

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