HÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz: Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir, bu mesele can yakıyor

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- HÜDA- PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, "Bu memleketin birinci sorunu Kürt meselesidir. Çünkü, bu mesele can yakıyor, insan kanını döküyor, huzurumuzu kaçırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı eski devlet geleneği diyordu, 'Kürt sorunu yoktur' Siz de çıkıp dediniz ki; Kürt demekten, Kürdistan demekten korkmayın. Ama gelinen aşamada maalesef devletin 90 yıllık zihniyetinin baktığı yerden, Sayın Cumhurbaşkanı da bakmaya başlamış bu soruna" dedi.

'UZLAŞACAĞIZ, ANLAŞACAĞIZ'

HÜDA PAR Genel Başkanı Yavuz, Van'ın Beşyol Meydanı’nda düzenlediği mitingde partililere seslendi. Yavuz, HÜDA PAR'ın çatışma ve şiddeti reddettiğini ve uzlaşma yoluyla sorunların çözüleceğine inandığını söyledi. Yavuz, "Biz, memleketimizin sorunlarını uzlaşarak, anlaşarak çözeceğiz. Çatışarak hiç bir şey bize kar getirmedi. Şehirlerimiz savaş alanına döndü, binlerce evladımızı kaybettik, milyarlarca dolar servetimiz heba oldu, huzurumuz kaçtı, kan döküldü, kin girdi bu topraklara. Çatışarak denedik olmadı, ne yapacağız? Tek bir çaremiz var kardeşlerim. Uzlaşacağız ve anlaşacağız. Bu memleketin bütün sorunları Ankara'da çözülecek. Çünkü sorun Ankara'da başladı. Sorunun temel kaynağı Ankara olduğu gibi, çözüm kaynağı da Ankara'dır." dedi.