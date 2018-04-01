Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

Referandumda evet kararı alan Hüda-Par'dan hükümete çok sert eleştiriler geldi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Hüda-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kürtlerin AK Parti'nin MHP'ye yakın söyleminden rahatsız olduğunu, bu nedenle AK Parti-MHP ittifakının yüzde 50'yi geçmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hüda-Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürtlerin önemli bir kısmının korkularından sesini çıkaramadığını ve suskun olduklarını, kendi görüşlerini söylemeye cesaret edemediklerini söyledi. Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde görüştüğü bir Kürt esnafın, AK Parti'li bir milletvekiline, 'ben hakkımı da verdiğim oyu da helal etmiyorum' dediğini aktardı.

Yapıcıoğlu, Kürtlerin AK Parti söyleminden rahatsız olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ak Parti'nin söyleminden çok memnun değiller. Ak Parti'nin söylemlerinin milliyetçileşmesi, MHP söylemine yaklaşması Kürtleri rahatsız ediyor. Hükümet MHP söylemine kayarsa yüzde 50+1 hayal olur çünkü o söylemin birleştirici bir tarafı olmaz. Ciddi bir Kürt oyu var onları kaybederlerse yüzde 50+1'i bulmaları mümkün değil."

Hüda-Par lideri programda, Diyarbakır havaalanına Şeyh Said'in adının verilmesini, anayasadaki 'herkes Türk' şeklindeki vatandaşlık tanımının değişmesini de istedi.

Bu arada FETÖ ile ilgili de açıklama yapan Yapıcıoğlu hükümeti eleştirdi. Yapıcıoğlu, "Bazı illerde Bakan Vali'den önce FETÖ imamı ile görüşürdü, onlara Vali muamelesi yapıyorlardı, şahit olduğum yerler var" dedi.