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Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: Kürtler AK Parti'den rahatsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

Hüda-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kürtlerin AK Parti'nin MHP'ye yakın söyleminden rahatsız olduğunu, bu nedenle AK Parti - MHP ittifakının yüzde 50'yi geçmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Referandumda evet kararı alan Hüda-Par'dan hükümete çok sert eleştiriler geldi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Hüda-Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kürtlerin AK Parti'nin MHP'ye yakın söyleminden rahatsız olduğunu, bu nedenle AK Parti-MHP ittifakının yüzde 50'yi geçmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hüda-Par lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürtlerin önemli bir kısmının korkularından sesini çıkaramadığını ve suskun olduklarını, kendi görüşlerini söylemeye cesaret edemediklerini söyledi. Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde görüştüğü bir Kürt esnafın, AK Parti'li bir milletvekiline, 'ben hakkımı da verdiğim oyu da helal etmiyorum' dediğini aktardı.

Yapıcıoğlu, Kürtlerin AK Parti söyleminden rahatsız olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ak Parti'nin söyleminden çok memnun değiller. Ak Parti'nin söylemlerinin milliyetçileşmesi, MHP söylemine yaklaşması Kürtleri rahatsız ediyor. Hükümet MHP söylemine kayarsa yüzde 50+1 hayal olur çünkü o söylemin birleştirici bir tarafı olmaz. Ciddi bir Kürt oyu var onları kaybederlerse yüzde 50+1'i bulmaları mümkün değil."

Hüda-Par lideri programda, Diyarbakır havaalanına Şeyh Said'in adının verilmesini, anayasadaki 'herkes Türk' şeklindeki vatandaşlık tanımının değişmesini de istedi.

Bu arada FETÖ ile ilgili de açıklama yapan Yapıcıoğlu hükümeti eleştirdi. Yapıcıoğlu, "Bazı illerde Bakan Vali'den önce FETÖ imamı ile görüşürdü, onlara Vali muamelesi yapıyorlardı, şahit olduğum yerler var" dedi.

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Hüda-Par ak parti akp zekeriya yapıcıoğlu

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
kürtler rahatsiz degil yalanı birakın adam olun
esimin ailesi Ak partiye oy veren kürt bir aile ama şuan sırf mhpden rahatsiz oldukları için kesinlikle akpartiye oy vermeyeceklerini soyluyorlar
@ccwolf Doğruları söylemek zorunuzamı gitti
mhp nin kürtlerle alip veremedigi yokki bu aciklamayi yapiyorsun gidin o zaman hdp yi destekleyin size rahat batiyor heralde ...
Sizin PKK dan farķınız ne ki...Suratınızda bıraktığınız iki tüy yumağından başka...Havaalanının adı Şeyy Said olsunmuş...Hele bak sen şuna...
@cari_1988 zoruna mı gitti şeyh said ismi
kürtler adına konuşmasın
ağzımla gülmüyorum ?????? ?'?
AKparti MHP yada BBP nin Kürtleri hedef alan bir açıklaması varmı? PKK ve siyasi uzantılarına karşı alınan tavrı kafana takıyorsan ;asıl problem olan bu Çünkü bunu HÜDAPAR a oy verenlere anlatamazsın PKK ve KCK nın hedefinde Nasıl herzaman Devlet Asker varsa,aynı zamanda HÜDAPAR da vardı AKparti MHP BBP ittifakına alternatif olarakta , henüz ilan edilmemişte olsa;_ CHP HDP İYİParti_ ittifakı var hangisinden rahatsız değilsen o tarafa oy ver herşey ortada iken "Yasin Börü nün katilleriyle yürürüm,hiçte rahatsızlık duymam" diyen Kürt varsa, diyecek fazla birşeyde kalmıyor
@palermo544 Dünyanın neresinde kürt oluşumu olursa ona karşıyız diyen AKAPE hükümeti değilde kimdir
Kürtlet tarihleri boyunca hiç kimseyi düşman olarak gelmemistir! bu kadar katliama bu kadar acilara asimile politikalarina ve göçe zorlanmalarina ragmen barışı destekleyen isteyen ve simgeleyen tek millettir. kürdün dilini ve külturunu yok sayan ve onlara kendi bayraklarindan ve renklerinden baska pacavralar dayatan türklerdir. bunun adı irkcilik fasizim ve barbarliktir.
Çalmasınlar, kılıfına uydurmasınlar %40 bile geçmez
Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlanan herkes Türk'tür. Türk milletin adıdır. Tıpkı etnik kökeni ne olursa olsun; İngiltere vatandaşına İngiliz, Fransa vatandaşına Fransız, Almanya vatandaşına Alman dediğimiz gibi, tüm dünyada her milletin bir adı olduğu gibi ... Milliyetçilik ırkçılık değil, aksine toplumu kucaklayan birleştiren tek çatı altında ülkesini bozgunculuğa bölünmeye karşı koruyan bir ilkedir.
akp partı hayatınızı colugunuzu cocugunuzu pislikten kurtardı insan gibi yasayınız dedi bundanmı rahatsızlar
akp'nin arka kapisi bile bunu soyluyorsa vardir bir bildigi. Haydi memleketin kurtulusu hayirli olsun milletimize
sizin gibi sabit kafalılar yüzünden ülke bir türlü gelismiyor
erdogan kazanacagindan emin olsa bahceliyi 1 dk bile yaninda tutmazdi ama mhpden gelecek oy gidecek oydan fazla bunun farkinda suan
RAHATSIZ OLMAYAN MI VAR SADECE KAYMAK TABAKA HALİNDEN MEMNUN
"Bazı illerde Bakan Vali'den önce FETÖ imamı ile görüşürdü, onlara Vali muamelesi yapıyorlardı, şahit olduğum yerler var" Dediğine göre inşallah savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Bulunmamış ise; ya bu iştem bir çıkarı var yada Feyöden hala korkuyor.
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