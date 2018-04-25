HÜDA PAR, seçime gireceğini açıkladı

HÜDA PAR, YSK’ya yaptığı başvurunun kabul edildiğini, 24 Haziran’daki seçime katılacağını duyurdu.

HÜDA PAR’ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “YSK’ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun” dedi.

