Hüda-Par Şırnak 2’nci Olağan Kongresi yapıldı

Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, terör örgütü PKK’nın çukur siyasetiyle şiddetin tırmanmasını ve çok sayıda can kaybının yaşanmasını istediğini belirterek, “Bir iç savaş görüntüsü oluşturabilirlerse belki uluslararası bir müdahale olur diye ümitlendiler. Allah bu memleketi korudu” dedi.

Hüda-Par Şırnak İl Teşkilatı 2’nci Olağan Kongresi yapıldı. Bir otelde düzenlenen kongreye, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede konuşan Yapıcıoğlu, çözüm sürecinde silahların sustuğunu ve 100 yıla aşkın devam eden bir sorunun siyaset yoluysa konuşularak, çözülebileceğine ilişkin ümitlerin yeşerdiğini belirtti. Çözüm sürecinde çok ciddi bir siyasi güç elde etmelerine rağmen çözümün yine silahta arandığını ifade eden Yapıcıoğlu, “Bazı odaklara boyun eğdiler. Silah, şiddet ve güç kullanmayı yeniden hak arama yöntemi haline getirdiler. Bu nedenle çukur siyaseti başladı. ‘Kanı durduracağız’ diye destek isteyenler dağlardaki çatışmaları milletin kapısının önüne taşıdılar. Çatışmalar şehir merkezine geldi. 2011 yılında ‘Biz bütün Kürdistan’da özerklik ilan ediyoruz’ diye bir açıklama yapmışlardı. Fakat buna rağmen süreç devam etmişti. 2015 seçimlerinden sonra bir kez daha özerklik ilanıyla gündeme geldiler. Fakat bu kez şehirlerde çukurlar kazarak, sokaklarda barikatlar kurarak, ‘Artık devletin polisi ve askeri buraya giremez. Valisi ve kaymakamı burayı yönetmez. Biz kendi kendimizi yöneteceğiz’ dediler. Göstere göstere yapıtılar. O kaldırım taşlarından yapıkları duvarların aşılamaz olduğunu onlar da gayet iyi biliyorlardı. Onlar istiyorlardı ki şiddet tırmansın. Daha fazla sayıda can kaybı yaşansın. 16-17 yaşlarındaki bir delikanlının elindeki Kaleşnikof ile tanka karşı duramayacağı herkes tarafından bilinir. Onlar, çok sayıda can kaybı yaşansa, bir iç savaş görüntüsü oluşturabilirlerse belki uluslararası bir müdahale olur diye ümitlendiler. Allah bu memleketi korudu” diye konuştu.