HABER

HÜDA PAR Van İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı. Bu kıyımların belki en önemlilerinden biri, brifing alan hakimlerin, mahkeme üyelerinin İslami kesimlerde yaptıkları kıyımdır"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı. Bu kıyımların belki en önemlilerinden biri, brifing alan hakimlerin, mahkeme üyelerinin İslami kesimlerde yaptıkları kıyımdır." dedi.

Yapıcıoğlu, kentteki bir düğün salonunda partisince düzenlenen Van İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yola çıkarken dile getirdikleri konulardan birinin de uluslararası düzendeki adaletsizlik olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulunun yapısına itirazlarını parti programına eklediklerini, 15 kişilik güvenlik konseyinin daimi 5 üyesinin veto hakkının başlı başına adaleti zedeleyici bir şey olduğunu aktardıklarına değinen Yapıcıoğlu, bugün ülkenin iki numaralı koltuğunda oturan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da adaletin tesisi için BM yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdiğini ifade etti.

Yapıcıoğlu, 28 Şubat'la ilgili yargıdan çok ciddi şikayetlerin bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnsanlar adalet arıyor. Adalet arayanlar çığlık atacak duruma gelmişse ciddi sorun var." dediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Adalet arayanlar 25 yıldır çığlık atıyor ama bunu duyanlar yok. Adalette sorun var ama o adalet birileri için sorun olmaktan çıkıyor. 28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı. Bu kıyımların belki en önemlilerinden biri, brifing alan hakimlerin, mahkeme üyelerinin İslami kesimlerde yaptıkları kıyımdır. 'Gözünün üzerinde kaşın var' diyerek ağır cezalar verdiler. FETÖ yargısı yine böyle. Bunların zulmettiği insanların bir kısmı, mesela omuzu kalabalık olanlar, sosyal mevkisi yüksek olanlar ya da basında popüler olan insanlar, çıkarılan bir kanunla Anayasa Mahkemesine müracaat ettiler. Kararları aldılar ve tahliye oldular. Ama 28 Şubat'a giden süreç ve sonrasında ciddi cezalar almış ve 20 yıla aşkın süredir cezaevinde olanlar halen bu mağduriyeti yaşamaya devam ediyorlar."

Hükümetin vergi yükünü hafifletecek bazı çalışmalar başlattığına dikkati çeken Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi vergi yükünü hafifleteceğiz diye hükümet bazı çalımalar başlatıyor. O yükü hafifletecek her çalışma değerlidir. Biz teşekkür ederiz. Yıllardır bu konuda çağrı yapıyoruz. 2012'de şu anda mecliste grubu bulunan partiler bir anayasa uzlaşma komisyonu oluşturdu. 4 parti anlaştı asgari ücrette vergi alınmayacak diye. İmzalar atıldı. Sonra komisyon bazı maddelerde anlayamayınca komisyon dağıldı ve anayasa değişikliği rafa kalktı. Biz diyoruz ki, 2012'de bu millete verilen söz var. O söz asgari ücreti vergiden arındırmak şeklindedir. Bunu yerine getirin. Biz bunu her yerde hatırlatacağız."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde mevcut başkan Rasim Sayğın, yeniden il başkanlığına seçildi.

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamleDünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
Ankara'da operasyon!Ankara'da operasyon!
FT: Türk basını baronu satmayı kabul etti!FT: Türk basını baronu satmayı kabul etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genel kurul toplantısı HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya ​Yapıcıoğlu Van

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

110 ÖSO askerinin mezarı ortaya çıktı

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

Yaz saati uygulaması başladı mı? Saatler ileri alınacak mı? Türkiye'de saat kaç?

İstanbul karanlığa büründü

İstanbul karanlığa büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Cumhur İttifakı' için önemli mesaj

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.