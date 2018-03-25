HÜDA PAR Van İl Kongresi

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "28 Şubat yargısı pek çok insana kıydı. Bu kıyımların belki en önemlilerinden biri, brifing alan hakimlerin, mahkeme üyelerinin İslami kesimlerde yaptıkları kıyımdır." dedi.

Yapıcıoğlu, kentteki bir düğün salonunda partisince düzenlenen Van İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yola çıkarken dile getirdikleri konulardan birinin de uluslararası düzendeki adaletsizlik olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulunun yapısına itirazlarını parti programına eklediklerini, 15 kişilik güvenlik konseyinin daimi 5 üyesinin veto hakkının başlı başına adaleti zedeleyici bir şey olduğunu aktardıklarına değinen Yapıcıoğlu, bugün ülkenin iki numaralı koltuğunda oturan TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da adaletin tesisi için BM yapısının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdiğini ifade etti.

Yapıcıoğlu, 28 Şubat'la ilgili yargıdan çok ciddi şikayetlerin bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnsanlar adalet arıyor. Adalet arayanlar çığlık atacak duruma gelmişse ciddi sorun var." dediğini belirterek, şöyle devam etti: