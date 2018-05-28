HÜDA PAR'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı

İSTANBUL (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 24 Haziran seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını bildirdi.
Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin altyapısının 16 Nisan 2017 referandumuyla oluşturulduğunu belirtti.
Bu referandumla getirilmek istenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin parlamenter sisteme göre ülke şartlarına daha uygun olduğuna karar verip desteklediklerini hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:
"Bu yeni sistemin doğru bir zemin ve doğru bir temelde şekillendirilmesi için 16 Nisan referandumunda parti olarak ortaya koyduğumuz ilkesel duruşumuzu devam ettiriyoruz. Bundan hareketle mevcut şartları göz önünde bulundurarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık."
Genel Başkan Mehmet Yavuz, HÜDA PAR olarak Diyarbakır ve Batman'da bağımsız adaylar, 79 ilde ise tam liste olmak üzere 81 ilde milletvekili seçimlerine katıldıklarını ifade ederek, "Bu doğrultuda 'Önce insan, öncelik adalet' diyen partimiz HÜDA PAR'ın Meclis'te temsiliyetini sağlamak için bütün vatandaşlarımızı 24 Haziran milletvekili genel seçimlerinde HÜDAPAR'a oy vermeye davet ediyoruz." dedi.
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