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HÜDA PAR'ın milletvekili aday listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 23:27 | Son Güncelleme

HÜDA PAR'ın milletvekili aday listesi

HÜDA PAR'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için YSK'ye verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.

Listeye göre, milletvekili adayı gösterilen isimler ve bu isimlerin aday gösterildikleri iller şöyle:

ADANA

VEDAT TURGUT

SALİH DEMİR

VEYSİ SONKAYA

MURAT TEMUR

YILDIRAY KORKUTAN

YUSUF YAMAN

HÜSEYİN AYAYDIN

MUSTAFA YAVUZ

HAKAN ÖZBAY

YILMAZ GEÇER

MUSTAFA ÇİÇEK

ABİDİN SERİN

HANİFİ ÖZOĞUL

ÖMER ERKUŞ

FETHULLAH BEYAZÇİÇEK

ADIYAMAN

ALİ ÇELİK

MUSTAFA YETİŞ

BİLAL DEMİR

İBRAHİM ÜSTÜN

ELİF ŞÜHEDA TÜRK

AFYONKARAHİSAR

ADEM ATLİ

İBRAHİM HALİL UÇAR

RECEP ARSLAN

BÜLENT KOÇ

MEHMET CİHAN

MELİK DOĞAN

AĞRI

ŞABAN GÖKHAN

BURHAN ASLAN

CEMAL ARVAS

DOĞAN ÖZMEN

AMASYA

ADEM KILINÇ

MÜSLÜM YILMAZ

ALİ BOZKURT

ANKARA 1. BÖLGE

ABDULSAMET YALÇIN

OSMAN GÜLEBAK

OSMAN UÇAK

MURAT GÜNAYDIN

M.ATA ZİLELİ

RAMAZAN YILDIRIM

ALİ BOSTANCI

CEMAL BOSTANCI

MUHAMMED KELEŞ

M ŞAH ÇELİK

CEVRİYE UŞAR

ŞEYMA DEMİRER

EMİNE ALPSOY

ANKARA 2. BÖLGE

ŞAHZADE DEMİR

HASAN BOZDAŞ

YUSUF ALPSOY

AHMET PUSA

YASİN ÖZTAŞ

BAHRİ ALTINDAĞ

PINAR NASER

ÖZNUR KOYUNCU

KADİR KAYA

MÜCAHİT AVCI

YAKUP DEDE

ANKARA 3. BÖLGE

CEMAL ÇOBAN

MEHMET ÖZTÜNÇ

TAHA SÖĞÜT

FAYSAL ÖZTÜRK

SUAT ALPSOY

ZEYNEP YALÇIN

HAVVA YAVUZ

REMZİYE YILDIRIM

ENGİN DİLBAZ

SEYİD AHMET KOYUNCU

RÜSTEM UŞAR

İSLAM AVCI

ANTALYA

EYYÜP YANAÇ

ABDULBAKİ ÖZDEMİR

RIFAT KARADAŞ

ŞERAFETTİN ŞİMŞEK

HASAN HÜSEYİN CEYHAN

İSMAİL KAYA

ABDULLAH DEMİRTAŞ

AHMET ÇETİN

ŞEVKİ YUMUŞAK

GÜLGEŞ YILDIRIM

İSLAM DURMAZ

FIRAT YALÇIN

ZAFER TEKMAN

NURULLAH BAĞRIYANIK

FATMA TÜRK

MUHAMMED ŞAHİN

ARTVİN

YUSUF ÖZDEMİR

MEMDUH ÇETİZ

AYDIN

MUSTAFA ÖZKAN

CENBELİ GÜLER

BİLAL GÜVENÇ

AYATULLAH UYAR

HASAN YEGÜL

AHMET KOCA

YUSUF YAMAN

YUNUS GÜRYELİ

BALIKESİR

YAKUP AKSOY

ABDULMECİT GÖKHAN

ABDULBASİT ÖZTÜRK

YUNUS KAYA

BEKİR ARSLAN

ALİ YAKUP DEMİR

YUNUS GÖKHAN

HARUN KAZAK

ÖMER ESMER

BİLECİK

TAHİR KARAASLAN

CELAL ÇELİK

BİNGÖL

HAMDULLAH TASALI

YÜKSEL BİNGÖL

FUAT SÖNMEZ

BİTLİS

CENGİZ KARAKAYA

CELAL GÜL

EŞREF ORHAN

BOLU

ŞÜKRÜ DENİZ

CAHİT DAĞHAN

MEHMET IŞIK

BURDUR

HABİB ÇETİN

HALİL DİŞLİ

CEBRAİL ÇETİN

BURSA 1. BÖLGE

MEHMET HÜSEYİN YILMAZ

CEMİL GENÇ

AZİZ KAYALIK

ZEKİ ARAS

İBRAHİM ŞEHİDOĞLU

İLHAMİ AYDAR

KENAN ÇİL

FERHAT TAN

VEYSEL AYMELEK

UMUT IŞIK

BURSA 2. BÖLGE

MEHMET ŞİMŞEK

ADNAN ALINÇ

FETHULLAH ÖZSOY

ABDULLAH TAŞ

FERAT AKTAŞ

YUNUS YILMAZ

AHMET AYTEKİN

MELİK TAŞKIN

MEHMET TAN

SAİT ARSLAN

ÇANAKKALE

MEHMET EMİN ALTINDAŞ

MEHMET ŞİRİN GÜNEŞ

MUHSİN FİDAN

AHMET ÖCAL

ÇANKIRI

YAKUP BİNİCİ

MEHMET MAYTALMAN

ÇORUM

NURİ COŞKUN

ŞÜKRÜ ERASLAN

ADEM DOĞAN

CELALETTİN ÖZMEN

DENİZLİ

İLYAS KAYA
HALİL ÇELİK
ZEKİ KAYA
CENGİZ DURMAZ
ABDULSELAM ASLAN

ZEYNEP ŞENER

MUHAMMED EMİN YILDIRIM

TAHİR GÜNER

DİYARBAKIR

MEHMET HÜSEYİN YILMAZ
VEDAT TURGUT
MAHMUT EMİNOĞLU
MAHMUT TEKDAL
MEHMET MAHFUZ AKMERMER
ALİ BİLMEZ
HASAN HAKSEVER
ABUBEKİR AKKILIÇ
SEMA YARAR
İLYAS KAYA
BAHATTİN DEMİREL
ALİ DURGUNSU

EDİRNE

RECEP SARIAĞAÇ

NEVZAT AKYÜZ

HAMZA KEZER

AHMET ATEŞ

ELAZIĞ

MAHMUT ŞAHİN

YUSUF YÜKSEL
ABDULKADİR SEPTİOĞLU
METİN SUİÇER
İSMAİL KARAMAN

ERZİNCAN

MUSTAFA YAKUT

HÜSEYİN BÖRÜ

ERZURUM

ÖMER AŞKIN
MUHAMMED BARMAN
NEBİ BOZABA
ŞAHİN KANAT
MUHTESİN DEMİR
HASAN GÖNÜL

ESKİŞEHİR
MEHMET EMİN YILDIRIM
MUSTAFA ÖZBEK
ALİ GÜLİSTAN
BİLAL ALTIOK
ÖMER DEMİREL
MUHAMMED MÜSLÜM AYTEKİN
RECEP FİDAN

GAZİANTEP

MEHMET ALİ DOYAR

MEHMET NAKŞİ ERAT
MUSTAFA KARAKURT
MUSTAFA BOZKURT
ŞENGÜL YILDIRIM
KADİR ÜSTÜNDAĞ
MEHMET FAİK DOĞAN
NİHAT YETKİN
MUSTAFA ÖZLÜ
MUSTAFA KAPLAN
MUSTAFA KILIÇ
MUSTAFA KAYA
İBRAHİM YOLCU
ABDULKADİR ÇİÇEK

GİRESUN

SELAHATTİN İMİR
MURAT ULUTAŞ
DENİZ KÖDÜR
RIDVAN YILDIRIM

HAKKARİ

CEMAL DEMİRAYAK
ABDULLATİF DURNA
KASIM AKKOŞ

GÜMÜŞHANE
UFUK AYDIN
MEHMET SALİH AKBULUT

HATAY

FIRAT GÜLTEKİN
İSA EMRE
ADEM ACIBUCU
ÖMER CENGİZ ÖZKAN
AZİZ MILIK
ABDURRAHMAN KAYA
ARZU ÖZTÜRK
FATMA UYLAŞ
ZENNURE ÇELİK
VEYSİ SEBUKTEKİN
ÖMER MILIK

ISPARTA

SEYFULLAH TAŞPINAR
MEHMET YİĞİTALP
İSMAİL TEKNAL
MUSTAFA ATAŞ

MERSİN

ZÜBEYİR AKBAŞ
SERVET ASLAN
ÖMER FARUK AYHAN
AYDIN KARAKAYALI
ALİ BOZUKLUHAN
MUHAMMET ÖZDEN
SAİT ERDEM
ABDURRAHMAN DOĞAN
ABDULGANİ TARHAN
MEHMET ALİ KUTAN
SEMA KARAKAYA
FATİME ZEHRA
MUSTAFA KIZIL

İSTANBUL 1. BÖLGE

SAİT ŞAHİN
CAFER ÖKMEN
BAYRAM GİRİŞEN
MEHMET ÇÖREKÇİ
HARUN ÇELİK
ŞEYHMUS KORKMAZ
HASAN AYDIN
NAZLIHAN AKYOL
RAMAZAN SUNA
İBRAHİM GÜN
SELİM ÇİÇEK
SUZAN CAN
İLHAN GÖKHAN
AYŞE TAYFUR TAN
TURAN DİNÇ
GÜNAY İŞERİ
MEHMET LAÇİN
FATİH UZUN
KASIM AYDIN
MEHMET ŞİMGAR
ADEM YALÇİN
ÖMER TUNCER
AYHAN ASKAR
UĞUR KUTULMAN
ÖMER POLAT
RESUL ALINMIŞ
HABİBE TURAN
İRFAN KOÇ
ŞEMSETTİN ÖZER
BİLAL TOPRAK
RAMAZAN ÇOLAKOĞLU
ABDULLAH SEVİM
MEHMET ÇAYIR
CEVDET ASLAN
MURAT AKBULUT

İSTANBUL 2. BÖLGE

MEHMET YAVUZ
MEHMET EMİN VURAL
ABDULLAH ASLAN
RECAİ YURDAN
MEHMET ALİ ORTAÇ
RAMAZAN ENSAR
MURAT KARINÇU
ESRA SİVİ TÜRK
ABDULKERİM ORTAÇ
MEHMET ŞAKİR DİREKÇİ
ŞERAFETTİN GÜLER
MURAT DOLAŞ
YILMAZ AKKILIÇ
AYHAN DEMİRKOL
SUPHAN ÇELİK
ABDULBARİ DUMAN
GÖLEFER SARIAĞAÇ
ENES DOĞAN LİSANS
HÜSEYİN YALÇIN
ADNAN YEŞİLMEN
EYYÜP ASLANĞRAY
CEMALETTİN KOÇKAR
AHMET PAK
MÜCAHİT ARSLAN
ŞEYMA DEMİR YAÇİN
VEYSEL TUNÇ

MERYEM KARAKAYA
MUHİTTİN İÇLEK

İSTANBUL 3. BÖLGE
SERKAN RAMANLI
ERDAL ELİBÜYÜK
FİKRET GÜLTEKİN
İSA GÜVENDİK
SİNAN BULUT
MUSTAFA DEMİRALP
ARZU DEMİR
AYHAN ERENSOY
MERYEM KİRAZ
MÜNEVVER ÖZDEMİR
HATİCE UŞAR ENSAR
AHMET KUYABAKAN
VEYSİ TALİ İLKOKUL
MEHMET TETİK
ŞÜKRAN KAYA
BURHANETTİN MANAS
ABDULHEKİM ALGÜL
HASAN EKİNCİ
SELMA YAKAR
FESİH SÜLUN
LEBİBE YILMAZ
HİKMET ÖZCAN
MEHMET SAİT RÜZGAR
ABDULFETTAH SAVRAN
ELİF YÜKSEK
SİRACETTİN ÇELİK
MAHMUT ASLANCI
ĞAMGİN YILDIRIM
SUPHİ BARAN
EDİP ALEV
HAMZA KILINÇ
ZÜBEYİR TALAYHAN
AYHAN AYDIN
MEHMET REŞİT ÖZBEK
YÜKSEL ALİM

İZMİR 1. BÖLGE

MEHMET ALİ ARSLAN
HÜSEYİN ŞANİ
İBRAHİM ÇEVİK
İBRAHİM NOHUT
NEJDET ŞANLI
NECİP AĞIRBAŞ
AHMET DİREKÇİ
YILMAZ ŞAHİN
FERHAT AVCI
BUŞRA ÖZEL
NEDİM ÖZTÜNÇ
HAMZA DOYAR
HAZRET FİDAN
MEHMET DAĞTEKİN

İZMİR 2. BÖLGE

HASAN AŞKIN
CENGİZ DALĞIÇ
ERCAN DURMUŞ
UĞUR KAPLAN
MEHMET ŞAH KALKAN
BAKİ GİNİGEN
MEHMET KAPAR
İBRAHİM BULUT
CENGİZ GENÇ
ESRA GÜLŞAHİN
İBRAHİM KAYA
MEHMET SALİH ARIN
ABDULMANAF ÇELİK
ERKAN ALP

KARS

MUSAB BATI
FATİH ÖNER
SEYİT KAHRAMAN

KASTAMONU

ŞEHMUS ANDİNÇ
YUNUS TENŞİ
SELİM TUNÇ

KAYSERİ

MEHMET ÇALHAN
ERSİN KÖSEOĞLU
SELAHATTİN BURULDAY
RAMAZAN ÖZDEMİR
MURAT KURBAN
HALİS AKSU
BAYRAM ÇAKMAK
ZEYNEP BOZDAŞ
İBRAHİM SEDEF
ERHAN UÇUK

KIRKLARELİ

YUSUF TÜTAK
SELÇUK ORHAN
MAHMUT ÖZTÜRK

KIRŞEHİR

ABDULRAKİP HATİPOĞLU
ZEYD ŞAHİN

KOCAELİ
ABDURRAHMAN CENS
DAVUT TAŞTEKİN
AHMET POLAT
İZZET KAZAK
TANRIVER MEMİŞ
İBRAHİM ARSLANOĞLU
MEHMET EMİN DUMAN
BARIŞ CİLGEZ
HAŞIM TURAN
NURULLAH ŞAHİN
MUHAMMED RIDVAN AYYILDIZ
HALİL KESER
ÖMER MEÇİN

KONYA

MAHMUT EMİNOĞLU
EDİP YILMAZ
CEYHUN ŞAHİN
FEVZİ BOYLU
RAMAZAN ERMAN
KEMAL ÖDEMİŞ
İSHAK GÜN
MURAT YEŞİLTAŞ
MUSTAFA ÖZELÇİ
MEHMET AĞDAŞ
MEHMET REŞAT DOĞAN
METİN ÖZARAS
HASAN CİHAN
DOĞAN BURHAN
EMRE YILMAZ

KÜTAHYA

YUSUF KAYA
AHMET ALİ MEYDANOĞLU
AYHAN KARAPÇİN
MEHMET ALİ YAZGİL
RIDVAN ÇEÇEN

MALATYA
MEHMET İLKER DÖNMEZER
VAHAP İÇLİ
İBRAHİM ÖZGEN
RAMAZAN AKÇA
SEYFULLAH AŞKIN
FATMA ÖLMEZ YILDIRIM

MANİSA

MEHMET SIDDIK BASYAN
YAHYA SAMİHSAN
BURHAN AYDIN
MEHMET MORAY
KENAN ŞAHİN
HASAN ÇINAR
NECMETTİN ERDOĞAN
ABDULHALIK BASATEMUR
RAHMİ KOÇ
RAMAZAN SINDIRAÇ

KAHRAMANMARAŞ

NUSRETTİN ÜDÜRGÜCÜ
SUPHİ ÖZDEMİR
MEHMET KAYIŞLI
İLYAS KEKİL
İBRAHİM YOLDAŞ
TURAN ÖZCAN
RAMAZAN MADENKUYU
FARUK GÖÇER

MARDİN

MAHMUT KILINÇ
İSA ALTUNKAYNAK
ALİ AÇILAN
MECVEL TASMANOĞLU
İSMAİL SEZGİN
ABDURRAHMAN SEYHAN

MUĞLA

İLYAS CENGİZ
MEHMET HALİL TURAN
ADEM ŞANİ
AYDIN SOLMAZ
NURULLAH CENGİZ
SERDAR GENÇ
ABDULLAH BOZKURT

MUŞ

MEHMET ŞİRİN ÇAĞLAYAN
MEHMET ŞEFİK TAŞTİMUR
AYDIN DEMİR
ORHAN YAVUZ

NEVŞEHİR

MAHMUT KAYA
KEMAL AHMET DAĞVİREN
MÜCAHİT YÜZGEÇ

NİĞDE

FEVZİ HİRA
AHMET ŞAHİN
OSMAN ÇELİK

ORDU
TARIK DEVECİ
ABDULSELAM DEMİRCİ
MEHMET CAN MİKYAS
ARİF SAYDAM
FUAT ÜZÜMCÜ
MURAT FIRAT

RİZE

MUHAMMED KARALİ
M.EMİN URAZ
LÜTFÜ TEKİN

SAKARYA

MUHAMMED YÜCE
MEHMET SAMİ SAYILGAN
ABDULLAH GÜMÜŞ
MEHMET SAİT SÜRER
RECEP KAÇAN
HAMZA EKİNCİ
AHMET KALKAN

SAMSUN

AHMET KURT
HALİL ŞAKAK
MEHMET ALİ ZENCİROĞLU
İBRAHİM KÜÇÜKASLAN
İLYAS TUNÇAY
AYHAN OLUR
KAZIM ASLIM
MUHAMMET KÖSE
MEHMET EMİN POLAT

SİİRT

MEHMET TETİK
İSA AYDIN
HABİBE TAN

SİNOP

NAİL YALÇIN
MUHAMMED YASİR ESEN

SİVAS

MESUT ÜNAL
MURAT SAĞIŞMAK
İSLAM DEMİR
AHMET BALSAK
YILMAZ DOLMAZ

TEKİRDAĞ

CEMAL GÜNDOĞDU
YASİN ÇİMEN
ŞİRİN ÇELİKEL
HÜSEYİN SÖĞÜT
MEHMET ŞİRİN ALTUN
MAHMUT BOZKURT
ABDURRAHMAN İBRAHİMOĞLU

TOKAT

ŞENEL ALTUNTAŞ
FEHMİ GÖNÜL
ADEM ADIGÜZEL
ZÜBEYİR DAĞLI
ÖMER FARUK BALIK

TRABZON

M ALİ OKÇU
ARİF UZUN
FATMA ÇELİK
SAİT RÜZGAR
ADEM YILDIZ
MEHMET GÖKHAN

TUNCELİ

MEHMET KÖMÜRCÜ
ÖMER FARUK ALTINGÖK

ŞANLIURFA

EMİN GÜNEŞ
LOKMAN YALÇIN
ADNAN SAĞLAM
KAMİL TUNÇAY
RÜSTEM ÇAKMAK
ABUZER ÖZAYDIN
MUSTAFA KOÇ
YAKUP ESMER
AZİZ DOĞAN
CUMA AYTIŞ
ABDULLAH ÖZKINACI
AZİZ BAYLAN
ÖMER DEBEŞ
MUSTAFA KÖSE

UŞAK

MEHMET SALİH TOSUN
NURULLAH IŞIK
İSMET SAYDAM

VAN
RASİM SAYĞIN
MEHMET MEHDİ OĞUZ
FARUK TASAN
SELİM SİVİ
EMRE AYCAN
AHMET BAĞ
MÜZAFER BALIKCI
MEHMET EMİN EKİNCİ

YOZGAT
İHSAN ÖZDEMİR
MÜRSEL GÜLSARİ
MUHAMMED FURKAN KARAHAN
AYETULLAH EKİN

ZONGULDAK
NECMETTİN AYDIN
ETHEM ALPTEKİN
SEVİM SAVRAN
MEHMET ERKAN YAVUZ
NEYTULLAH TÜSÜ

AKSARAY
NİHAT ÖZDEMİR
BEDİH ÇİFTÇİ
BAYRAM DURNA
AYATULLAH TAKAK

BAYBURT

MAŞALLAH ORUÇOĞLU

KARAMAN
ADEM AKTEKİN
RAMAZAN ÖZARAS
MEHMET YILMAZ

KIRIKKALE
ÖMER SALİH YEMEZ
MEHMET NEZİR ÇELİK
SÜLEYMAN BİRGE

BATMAN
SERKAN RAMANLI
AYDIN GÖK
ŞENAY COŞKUN
KAHRAMAN RÜZGAR

ŞIRNAK
NASUH SEVİNİK
EMCET YALÇIN
RIDVAN TATAR
ASIM ÖZALP

BARTIN

ABDULKADİR GÜMÜŞ

MANSUR AYAR

ARDAHAN

EROL MAĞLAY
SÜLEYMAN DEMİR

IĞDIR

TUNCAY SEVİNÇ
HAMZA ZEREN

YALOVA

ERKAN CABAS
MEHMET SAİT ÖKÇE
ABDULHAMİT DEMİR

KARABÜK

AYDIN YAPICI
MEHMET SALİH ÇEVİK
AHMET DAĞLI

KİLİS

ÖMER POLATDEMİR
ORHAN HARAT

OSMANİYE

NECATİ ÇINAR
İSA KALENDER
SEDAT AKAGÜNDÜZ
RAHMİ KESER

DÜZCE

AHMET KAZAK
MURAT DAĞLI
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