HÜDA PAR'ın milletvekili aday listesi

HÜDA PAR'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için YSK'ye verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.
Listeye göre, milletvekili adayı gösterilen isimler ve bu isimlerin aday gösterildikleri iller şöyle:
ADANA
VEDAT TURGUT
SALİH DEMİR
VEYSİ SONKAYA
MURAT TEMUR
YILDIRAY KORKUTAN
YUSUF YAMAN
HÜSEYİN AYAYDIN
MUSTAFA YAVUZ
HAKAN ÖZBAY
YILMAZ GEÇER
MUSTAFA ÇİÇEK
ABİDİN SERİN
HANİFİ ÖZOĞUL
ÖMER ERKUŞ
FETHULLAH BEYAZÇİÇEK
ADIYAMAN
ALİ ÇELİK
MUSTAFA YETİŞ
BİLAL DEMİR
İBRAHİM ÜSTÜN
ELİF ŞÜHEDA TÜRK
AFYONKARAHİSAR
ADEM ATLİ
İBRAHİM HALİL UÇAR
RECEP ARSLAN
BÜLENT KOÇ
MEHMET CİHAN
MELİK DOĞAN
AĞRI
ŞABAN GÖKHAN
BURHAN ASLAN
CEMAL ARVAS
DOĞAN ÖZMEN
AMASYA
ADEM KILINÇ
MÜSLÜM YILMAZ
ALİ BOZKURT
ANKARA 1. BÖLGE
ABDULSAMET YALÇIN
OSMAN GÜLEBAK
OSMAN UÇAK
MURAT GÜNAYDIN
M.ATA ZİLELİ
RAMAZAN YILDIRIM
ALİ BOSTANCI
CEMAL BOSTANCI
MUHAMMED KELEŞ
M ŞAH ÇELİK
CEVRİYE UŞAR
ŞEYMA DEMİRER
EMİNE ALPSOY
ANKARA 2. BÖLGE
ŞAHZADE DEMİR
HASAN BOZDAŞ
YUSUF ALPSOY
AHMET PUSA
YASİN ÖZTAŞ
BAHRİ ALTINDAĞ
PINAR NASER
ÖZNUR KOYUNCU
KADİR KAYA
MÜCAHİT AVCI
YAKUP DEDE
ANKARA 3. BÖLGE
CEMAL ÇOBAN
MEHMET ÖZTÜNÇ
TAHA SÖĞÜT
FAYSAL ÖZTÜRK
SUAT ALPSOY
ZEYNEP YALÇIN
HAVVA YAVUZ
REMZİYE YILDIRIM
ENGİN DİLBAZ
SEYİD AHMET KOYUNCU
RÜSTEM UŞAR
İSLAM AVCI
ANTALYA
EYYÜP YANAÇ
ABDULBAKİ ÖZDEMİR
RIFAT KARADAŞ
ŞERAFETTİN ŞİMŞEK
HASAN HÜSEYİN CEYHAN
İSMAİL KAYA
ABDULLAH DEMİRTAŞ
AHMET ÇETİN
ŞEVKİ YUMUŞAK
GÜLGEŞ YILDIRIM
İSLAM DURMAZ
FIRAT YALÇIN
ZAFER TEKMAN
NURULLAH BAĞRIYANIK
FATMA TÜRK
MUHAMMED ŞAHİN
ARTVİN
YUSUF ÖZDEMİR
MEMDUH ÇETİZ
AYDIN
MUSTAFA ÖZKAN
CENBELİ GÜLER
BİLAL GÜVENÇ
AYATULLAH UYAR
HASAN YEGÜL
AHMET KOCA
YUSUF YAMAN
YUNUS GÜRYELİ
BALIKESİR
YAKUP AKSOY
ABDULMECİT GÖKHAN
ABDULBASİT ÖZTÜRK
YUNUS KAYA
BEKİR ARSLAN
ALİ YAKUP DEMİR
YUNUS GÖKHAN
HARUN KAZAK
ÖMER ESMER
BİLECİK
TAHİR KARAASLAN
CELAL ÇELİK
BİNGÖL
HAMDULLAH TASALI
YÜKSEL BİNGÖL
FUAT SÖNMEZ
BİTLİS
CENGİZ KARAKAYA
CELAL GÜL
EŞREF ORHAN
BOLU
ŞÜKRÜ DENİZ
CAHİT DAĞHAN
MEHMET IŞIK
BURDUR
HABİB ÇETİN
HALİL DİŞLİ
CEBRAİL ÇETİN
BURSA 1. BÖLGE
MEHMET HÜSEYİN YILMAZ
CEMİL GENÇ
AZİZ KAYALIK
ZEKİ ARAS
İBRAHİM ŞEHİDOĞLU
İLHAMİ AYDAR
KENAN ÇİL
FERHAT TAN
VEYSEL AYMELEK
UMUT IŞIK
BURSA 2. BÖLGE
MEHMET ŞİMŞEK
ADNAN ALINÇ
FETHULLAH ÖZSOY
ABDULLAH TAŞ
FERAT AKTAŞ
YUNUS YILMAZ
AHMET AYTEKİN
MELİK TAŞKIN
MEHMET TAN
SAİT ARSLAN
ÇANAKKALE
MEHMET EMİN ALTINDAŞ
MEHMET ŞİRİN GÜNEŞ
MUHSİN FİDAN
AHMET ÖCAL
ÇANKIRI
YAKUP BİNİCİ
MEHMET MAYTALMAN
ÇORUM
NURİ COŞKUN
ŞÜKRÜ ERASLAN
ADEM DOĞAN
CELALETTİN ÖZMEN
DENİZLİ
İLYAS KAYA
HALİL ÇELİK
ZEKİ KAYA
CENGİZ DURMAZ
ABDULSELAM ASLAN
ZEYNEP ŞENER
MUHAMMED EMİN YILDIRIM
TAHİR GÜNER
DİYARBAKIR
MEHMET HÜSEYİN YILMAZ
VEDAT TURGUT
MAHMUT EMİNOĞLU
MAHMUT TEKDAL
MEHMET MAHFUZ AKMERMER
ALİ BİLMEZ
HASAN HAKSEVER
ABUBEKİR AKKILIÇ
SEMA YARAR
İLYAS KAYA
BAHATTİN DEMİREL
ALİ DURGUNSU
EDİRNE
RECEP SARIAĞAÇ
NEVZAT AKYÜZ
HAMZA KEZER
AHMET ATEŞ
ELAZIĞ
MAHMUT ŞAHİN
YUSUF YÜKSEL
ABDULKADİR SEPTİOĞLU
METİN SUİÇER
İSMAİL KARAMAN
ERZİNCAN
MUSTAFA YAKUT
HÜSEYİN BÖRÜ
ERZURUM
ÖMER AŞKIN
MUHAMMED BARMAN
NEBİ BOZABA
ŞAHİN KANAT
MUHTESİN DEMİR
HASAN GÖNÜL
ESKİŞEHİR
MEHMET EMİN YILDIRIM
MUSTAFA ÖZBEK
ALİ GÜLİSTAN
BİLAL ALTIOK
ÖMER DEMİREL
MUHAMMED MÜSLÜM AYTEKİN
RECEP FİDAN
GAZİANTEP
MEHMET ALİ DOYAR
MEHMET NAKŞİ ERAT
MUSTAFA KARAKURT
MUSTAFA BOZKURT
ŞENGÜL YILDIRIM
KADİR ÜSTÜNDAĞ
MEHMET FAİK DOĞAN
NİHAT YETKİN
MUSTAFA ÖZLÜ
MUSTAFA KAPLAN
MUSTAFA KILIÇ
MUSTAFA KAYA
İBRAHİM YOLCU
ABDULKADİR ÇİÇEK
GİRESUN
SELAHATTİN İMİR
MURAT ULUTAŞ
DENİZ KÖDÜR
RIDVAN YILDIRIM
HAKKARİ
CEMAL DEMİRAYAK
ABDULLATİF DURNA
KASIM AKKOŞ
GÜMÜŞHANE
UFUK AYDIN
MEHMET SALİH AKBULUT
HATAY
FIRAT GÜLTEKİN
İSA EMRE
ADEM ACIBUCU
ÖMER CENGİZ ÖZKAN
AZİZ MILIK
ABDURRAHMAN KAYA
ARZU ÖZTÜRK
FATMA UYLAŞ
ZENNURE ÇELİK
VEYSİ SEBUKTEKİN
ÖMER MILIK
ISPARTA
SEYFULLAH TAŞPINAR
MEHMET YİĞİTALP
İSMAİL TEKNAL
MUSTAFA ATAŞ
MERSİN
ZÜBEYİR AKBAŞ
SERVET ASLAN
ÖMER FARUK AYHAN
AYDIN KARAKAYALI
ALİ BOZUKLUHAN
MUHAMMET ÖZDEN
SAİT ERDEM
ABDURRAHMAN DOĞAN
ABDULGANİ TARHAN
MEHMET ALİ KUTAN
SEMA KARAKAYA
FATİME ZEHRA
MUSTAFA KIZIL
İSTANBUL 1. BÖLGE
SAİT ŞAHİN
CAFER ÖKMEN
BAYRAM GİRİŞEN
MEHMET ÇÖREKÇİ
HARUN ÇELİK
ŞEYHMUS KORKMAZ
HASAN AYDIN
NAZLIHAN AKYOL
RAMAZAN SUNA
İBRAHİM GÜN
SELİM ÇİÇEK
SUZAN CAN
İLHAN GÖKHAN
AYŞE TAYFUR TAN
TURAN DİNÇ
GÜNAY İŞERİ
MEHMET LAÇİN
FATİH UZUN
KASIM AYDIN
MEHMET ŞİMGAR
ADEM YALÇİN
ÖMER TUNCER
AYHAN ASKAR
UĞUR KUTULMAN
ÖMER POLAT
RESUL ALINMIŞ
HABİBE TURAN
İRFAN KOÇ
ŞEMSETTİN ÖZER
BİLAL TOPRAK
RAMAZAN ÇOLAKOĞLU
ABDULLAH SEVİM
MEHMET ÇAYIR
CEVDET ASLAN
MURAT AKBULUT
İSTANBUL 2. BÖLGE
MEHMET YAVUZ
MEHMET EMİN VURAL
ABDULLAH ASLAN
RECAİ YURDAN
MEHMET ALİ ORTAÇ
RAMAZAN ENSAR
MURAT KARINÇU
ESRA SİVİ TÜRK
ABDULKERİM ORTAÇ
MEHMET ŞAKİR DİREKÇİ
ŞERAFETTİN GÜLER
MURAT DOLAŞ
YILMAZ AKKILIÇ
AYHAN DEMİRKOL
SUPHAN ÇELİK
ABDULBARİ DUMAN
GÖLEFER SARIAĞAÇ
ENES DOĞAN LİSANS
HÜSEYİN YALÇIN
ADNAN YEŞİLMEN
EYYÜP ASLANĞRAY
CEMALETTİN KOÇKAR
AHMET PAK
MÜCAHİT ARSLAN
ŞEYMA DEMİR YAÇİN
VEYSEL TUNÇ
MERYEM KARAKAYA
MUHİTTİN İÇLEK
İSTANBUL 3. BÖLGE
SERKAN RAMANLI
ERDAL ELİBÜYÜK
FİKRET GÜLTEKİN
İSA GÜVENDİK
SİNAN BULUT
MUSTAFA DEMİRALP
ARZU DEMİR
AYHAN ERENSOY
MERYEM KİRAZ
MÜNEVVER ÖZDEMİR
HATİCE UŞAR ENSAR
AHMET KUYABAKAN
VEYSİ TALİ İLKOKUL
MEHMET TETİK
ŞÜKRAN KAYA
BURHANETTİN MANAS
ABDULHEKİM ALGÜL
HASAN EKİNCİ
SELMA YAKAR
FESİH SÜLUN
LEBİBE YILMAZ
HİKMET ÖZCAN
MEHMET SAİT RÜZGAR
ABDULFETTAH SAVRAN
ELİF YÜKSEK
SİRACETTİN ÇELİK
MAHMUT ASLANCI
ĞAMGİN YILDIRIM
SUPHİ BARAN
EDİP ALEV
HAMZA KILINÇ
ZÜBEYİR TALAYHAN
AYHAN AYDIN
MEHMET REŞİT ÖZBEK
YÜKSEL ALİM
İZMİR 1. BÖLGE
MEHMET ALİ ARSLAN
HÜSEYİN ŞANİ
İBRAHİM ÇEVİK
İBRAHİM NOHUT
NEJDET ŞANLI
NECİP AĞIRBAŞ
AHMET DİREKÇİ
YILMAZ ŞAHİN
FERHAT AVCI
BUŞRA ÖZEL
NEDİM ÖZTÜNÇ
HAMZA DOYAR
HAZRET FİDAN
MEHMET DAĞTEKİN
İZMİR 2. BÖLGE
HASAN AŞKIN
CENGİZ DALĞIÇ
ERCAN DURMUŞ
UĞUR KAPLAN
MEHMET ŞAH KALKAN
BAKİ GİNİGEN
MEHMET KAPAR
İBRAHİM BULUT
CENGİZ GENÇ
ESRA GÜLŞAHİN
İBRAHİM KAYA
MEHMET SALİH ARIN
ABDULMANAF ÇELİK
ERKAN ALP
KARS
MUSAB BATI
FATİH ÖNER
SEYİT KAHRAMAN
KASTAMONU
ŞEHMUS ANDİNÇ
YUNUS TENŞİ
SELİM TUNÇ
KAYSERİ
MEHMET ÇALHAN
ERSİN KÖSEOĞLU
SELAHATTİN BURULDAY
RAMAZAN ÖZDEMİR
MURAT KURBAN
HALİS AKSU
BAYRAM ÇAKMAK
ZEYNEP BOZDAŞ
İBRAHİM SEDEF
ERHAN UÇUK
KIRKLARELİ
YUSUF TÜTAK
SELÇUK ORHAN
MAHMUT ÖZTÜRK
KIRŞEHİR
ABDULRAKİP HATİPOĞLU
ZEYD ŞAHİN
KOCAELİ
ABDURRAHMAN CENS
DAVUT TAŞTEKİN
AHMET POLAT
İZZET KAZAK
TANRIVER MEMİŞ
İBRAHİM ARSLANOĞLU
MEHMET EMİN DUMAN
BARIŞ CİLGEZ
HAŞIM TURAN
NURULLAH ŞAHİN
MUHAMMED RIDVAN AYYILDIZ
HALİL KESER
ÖMER MEÇİN
KONYA
MAHMUT EMİNOĞLU
EDİP YILMAZ
CEYHUN ŞAHİN
FEVZİ BOYLU
RAMAZAN ERMAN
KEMAL ÖDEMİŞ
İSHAK GÜN
MURAT YEŞİLTAŞ
MUSTAFA ÖZELÇİ
MEHMET AĞDAŞ
MEHMET REŞAT DOĞAN
METİN ÖZARAS
HASAN CİHAN
DOĞAN BURHAN
EMRE YILMAZ
KÜTAHYA
YUSUF KAYA
AHMET ALİ MEYDANOĞLU
AYHAN KARAPÇİN
MEHMET ALİ YAZGİL
RIDVAN ÇEÇEN
MALATYA
MEHMET İLKER DÖNMEZER
VAHAP İÇLİ
İBRAHİM ÖZGEN
RAMAZAN AKÇA
SEYFULLAH AŞKIN
FATMA ÖLMEZ YILDIRIM
MANİSA
MEHMET SIDDIK BASYAN
YAHYA SAMİHSAN
BURHAN AYDIN
MEHMET MORAY
KENAN ŞAHİN
HASAN ÇINAR
NECMETTİN ERDOĞAN
ABDULHALIK BASATEMUR
RAHMİ KOÇ
RAMAZAN SINDIRAÇ
KAHRAMANMARAŞ
NUSRETTİN ÜDÜRGÜCÜ
SUPHİ ÖZDEMİR
MEHMET KAYIŞLI
İLYAS KEKİL
İBRAHİM YOLDAŞ
TURAN ÖZCAN
RAMAZAN MADENKUYU
FARUK GÖÇER
MARDİN
MAHMUT KILINÇ
İSA ALTUNKAYNAK
ALİ AÇILAN
MECVEL TASMANOĞLU
İSMAİL SEZGİN
ABDURRAHMAN SEYHAN
MUĞLA
İLYAS CENGİZ
MEHMET HALİL TURAN
ADEM ŞANİ
AYDIN SOLMAZ
NURULLAH CENGİZ
SERDAR GENÇ
ABDULLAH BOZKURT
MUŞ
MEHMET ŞİRİN ÇAĞLAYAN
MEHMET ŞEFİK TAŞTİMUR
AYDIN DEMİR
ORHAN YAVUZ
NEVŞEHİR
MAHMUT KAYA
KEMAL AHMET DAĞVİREN
MÜCAHİT YÜZGEÇ
NİĞDE
FEVZİ HİRA
AHMET ŞAHİN
OSMAN ÇELİK
ORDU
TARIK DEVECİ
ABDULSELAM DEMİRCİ
MEHMET CAN MİKYAS
ARİF SAYDAM
FUAT ÜZÜMCÜ
MURAT FIRAT
RİZE
MUHAMMED KARALİ
M.EMİN URAZ
LÜTFÜ TEKİN
SAKARYA
MUHAMMED YÜCE
MEHMET SAMİ SAYILGAN
ABDULLAH GÜMÜŞ
MEHMET SAİT SÜRER
RECEP KAÇAN
HAMZA EKİNCİ
AHMET KALKAN
SAMSUN
AHMET KURT
HALİL ŞAKAK
MEHMET ALİ ZENCİROĞLU
İBRAHİM KÜÇÜKASLAN
İLYAS TUNÇAY
AYHAN OLUR
KAZIM ASLIM
MUHAMMET KÖSE
MEHMET EMİN POLAT
SİİRT
MEHMET TETİK
İSA AYDIN
HABİBE TAN
SİNOP
NAİL YALÇIN
MUHAMMED YASİR ESEN
SİVAS
MESUT ÜNAL
MURAT SAĞIŞMAK
İSLAM DEMİR
AHMET BALSAK
YILMAZ DOLMAZ
TEKİRDAĞ
CEMAL GÜNDOĞDU
YASİN ÇİMEN
ŞİRİN ÇELİKEL
HÜSEYİN SÖĞÜT
MEHMET ŞİRİN ALTUN
MAHMUT BOZKURT
ABDURRAHMAN İBRAHİMOĞLU
TOKAT
ŞENEL ALTUNTAŞ
FEHMİ GÖNÜL
ADEM ADIGÜZEL
ZÜBEYİR DAĞLI
ÖMER FARUK BALIK
TRABZON
M ALİ OKÇU
ARİF UZUN
FATMA ÇELİK
SAİT RÜZGAR
ADEM YILDIZ
MEHMET GÖKHAN
TUNCELİ
MEHMET KÖMÜRCÜ
ÖMER FARUK ALTINGÖK
ŞANLIURFA
EMİN GÜNEŞ
LOKMAN YALÇIN
ADNAN SAĞLAM
KAMİL TUNÇAY
RÜSTEM ÇAKMAK
ABUZER ÖZAYDIN
MUSTAFA KOÇ
YAKUP ESMER
AZİZ DOĞAN
CUMA AYTIŞ
ABDULLAH ÖZKINACI
AZİZ BAYLAN
ÖMER DEBEŞ
MUSTAFA KÖSE
UŞAK
MEHMET SALİH TOSUN
NURULLAH IŞIK
İSMET SAYDAM
VAN
RASİM SAYĞIN
MEHMET MEHDİ OĞUZ
FARUK TASAN
SELİM SİVİ
EMRE AYCAN
AHMET BAĞ
MÜZAFER BALIKCI
MEHMET EMİN EKİNCİ
YOZGAT
İHSAN ÖZDEMİR
MÜRSEL GÜLSARİ
MUHAMMED FURKAN KARAHAN
AYETULLAH EKİN
ZONGULDAK
NECMETTİN AYDIN
ETHEM ALPTEKİN
SEVİM SAVRAN
MEHMET ERKAN YAVUZ
NEYTULLAH TÜSÜ
AKSARAY
NİHAT ÖZDEMİR
BEDİH ÇİFTÇİ
BAYRAM DURNA
AYATULLAH TAKAK
BAYBURT
MAŞALLAH ORUÇOĞLU
KARAMAN
ADEM AKTEKİN
RAMAZAN ÖZARAS
MEHMET YILMAZ
KIRIKKALE
ÖMER SALİH YEMEZ
MEHMET NEZİR ÇELİK
SÜLEYMAN BİRGE
BATMAN
SERKAN RAMANLI
AYDIN GÖK
ŞENAY COŞKUN
KAHRAMAN RÜZGAR
ŞIRNAK
NASUH SEVİNİK
EMCET YALÇIN
RIDVAN TATAR
ASIM ÖZALP
BARTIN
ABDULKADİR GÜMÜŞ
MANSUR AYAR
ARDAHAN
EROL MAĞLAY
SÜLEYMAN DEMİR
IĞDIR
TUNCAY SEVİNÇ
HAMZA ZEREN
YALOVA
ERKAN CABAS
MEHMET SAİT ÖKÇE
ABDULHAMİT DEMİR
KARABÜK
AYDIN YAPICI
MEHMET SALİH ÇEVİK
AHMET DAĞLI
KİLİS
ÖMER POLATDEMİR
ORHAN HARAT
OSMANİYE
NECATİ ÇINAR
İSA KALENDER
SEDAT AKAGÜNDÜZ
RAHMİ KESER
DÜZCE
AHMET KAZAK
MURAT DAĞLI
AYHAN SAYILGAN
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