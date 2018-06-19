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HÜDA PAR'lı Yavuz: Devlet, herkesi FETÖ'ye selam vermek zorunda bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "Bu devletin partisi, her bir vatandaşı FETÖ denen örgüte selam vermek zorunda bıraktı.

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "Bu devletin partisi, her bir vatandaşı FETÖ denen örgüte selam vermek zorunda bıraktı. Devlet, herkesi FETÖ'ye selam vermek zorunda bıraktı. Sonra da dedi ki 'kim selam vermişse yakalayın, teröristtir.' Bunu yapamazsın, hakkın yoktur" dedi.

Bingöl'de, PTT kavşağında düzenlenen mitingde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca her iktidarın sistemi değiştirmeyi vaat ettiğini söyledi. Partilerinin uzlaşma taraftarı olduğunu belirten Yavuz, "Partimiz uzlaşma taraftarıdır. Çatışma memlekete zarar verdi, hep beraber kaybettik. Çatışmayacağız, uzlaşacağız. İktidara yanlışları cesur bir şekilde anlatarak, silahı çözüm olarak kabul etmeden, huzuru millete hediye edeceğiz. Aile kurumu sos veriyor. İnsanlar birbirlerinden umduklarını bulamıyorlar. Boşanma oranlarında yükselme, evlenme oranlarında düşüş var. Gençlerimizin gelecekten beklentileri yok. Anne ve babalarını 10 dakika dinlemeye tenezzül etmeyen, bilgisayarın önünden kalkmayan gençlik var. Bir bilgisayar tıklaması ile gençlerimize nasıl giyinmeleri, beslenmeleri konusunda talimatlar veriyorlar. Onun için, basit şeylere takılmıyoruz" dedi.

"DEVLET MİLLİYETÇİLİK YAPARAK HALKI KÜSTÜRDÜ"

İktidarların milliyetçilik yaparak halkı küstürdüğünü savunan Yavuz, “90 yıl önce bir sistem kuruldu, bu sistem halka benzemedi. Bir laiklik, bir ulusalcılık var memlekette. Türkçülük üzerinden herkes Türktür denildi. Zazalar, Kürtler yok sayıldı. PKK diyorsunuz, PKK bunun sonucudur. Bu yanlışı düzeltmezsen, daha çok vahim sonuçlarla karşılaşacaksın. Dindarlara yönelik yapılan zulümden doğu da, batı da nasibini aldı. Devlet milliyetçilik yaparak halkı küstürdü. 'Her zaman inlerine girdik, vurduk, öldürdük' diyorsun. 40 yıldır bunu söylüyorsun. Bu sebeplerle yüzleşilmediği müddetçe, 40 yıl daha devam edecek" diye konuştu.

"FETÖ'YÜ GÜÇLENDİREN SİZLERSİNİZ"

Mehmet Yavuz, 15 Temmuz'un, bu sistemin yanlışlıklarından kaynaklandığını da belirterek, "Acaba bu örgütü bu kadar güçlendiren, kuvvetli hale getiren kimdir? Cinler değil, sensin. Her vatandaşı bu örgüte selam vermek zorunda bıraktın. Memur, amir olmak istiyor, selam vermek zorunda kalıyor. Hekim, başhekim olmak istiyor, siyasete katılanlar, ithalat, ihracat yapanlar. Bu devletin partisi, her bir vatandaşı FETÖ denen örgüte selam vermek zorunda bıraktı. Bir babayiğit çıksın desin ki 'yanlış söylüyorsun', hodri meydan. Devlet, herkesi FETÖ'ye selam vermek zorunda bıraktı. Sonra da dedi ki 'kim selam vermişse yakalayın, teröristtir.' Bunu yapamazsın, hakkın yoktur" ifadelerini kullandı.

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