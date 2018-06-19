HÜDA PAR'lı Yavuz: Devlet, herkesi FETÖ'ye selam vermek zorunda bıraktı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, "Bu devletin partisi, her bir vatandaşı FETÖ denen örgüte selam vermek zorunda bıraktı. Devlet, herkesi FETÖ'ye selam vermek zorunda bıraktı. Sonra da dedi ki 'kim selam vermişse yakalayın, teröristtir.' Bunu yapamazsın, hakkın yoktur" dedi.

Bingöl'de, PTT kavşağında düzenlenen mitingde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca her iktidarın sistemi değiştirmeyi vaat ettiğini söyledi. Partilerinin uzlaşma taraftarı olduğunu belirten Yavuz, "Partimiz uzlaşma taraftarıdır. Çatışma memlekete zarar verdi, hep beraber kaybettik. Çatışmayacağız, uzlaşacağız. İktidara yanlışları cesur bir şekilde anlatarak, silahı çözüm olarak kabul etmeden, huzuru millete hediye edeceğiz. Aile kurumu sos veriyor. İnsanlar birbirlerinden umduklarını bulamıyorlar. Boşanma oranlarında yükselme, evlenme oranlarında düşüş var. Gençlerimizin gelecekten beklentileri yok. Anne ve babalarını 10 dakika dinlemeye tenezzül etmeyen, bilgisayarın önünden kalkmayan gençlik var. Bir bilgisayar tıklaması ile gençlerimize nasıl giyinmeleri, beslenmeleri konusunda talimatlar veriyorlar. Onun için, basit şeylere takılmıyoruz" dedi.