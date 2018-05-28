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HÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Erdoğan'ı destekleme kararı aldık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 15:02 | Son Güncelleme

HÜDAPAR Genel Başkanı Yavuz: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni devam ettirme yönünde irade beyanında bulunan Erdoğan'ı destekleme kararı aldık"


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