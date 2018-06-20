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Hudeyde'de 123 Husi teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 01:51 | Son Güncelleme

Hudeyde'ye yönelik operasyon sürerken Husilerden 123 militan, hükümet güçlerine teslim oldu

SANA (AA) - Yemen'in Kızıl Deniz sahilinde bulunan liman kenti Hudeyde'ye yönelik operasyon sürerken Husilerden 123 militanın, hükümet güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Yemen ordusuna ait "september.net" internet sitesinde askeri kaynaklara dayandırılan haberde, aralarında komutanların da olduğu 123 Husi militan, Hudeyde Havalimanı'nın kurtarılması operasyonu çerçevesinde hükümete bağlı askeri birliklere teslim oldu.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Hudeyde Valisi El-Hasan Tahir ile telefonda görüşen Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Husilerin, tüm barış fırsatlarını teperek, savaşta ısrar ettiklerini söyledi.

Hudeyde'de elde edilen başarılardan ötürü Tahir'i tebrik eden Bin Dağr, Hudeydelilere, meşru yönetimin yanında yer almaları ve Husilerin yerleşim bölgeleri içerisinde konuşlanmalarına izin vermemeleri çağrısı yaptı.

Hükümet güçleri Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri dün Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

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123 militan Hudeyde teslim oldu Yemen

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