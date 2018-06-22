Hudeyde'den toplu göç ve sokak savaşı endişesi

HUDEYDE (AA) - MURAD EL-UREYFİ - Yemen'in en önemli liman kentlerinden El-Hudeyde'de meşru hükümete bağlı güçlerin Husilere karşı başlattığı operasyon devam ederken, kentte hayatın durma noktasına geldiği, göçlerin yaşandığı, halkın endişeli bekleyişinin sürdüğü belirtildi. Hudeyde sakinlerinden Mansur el-Hutami, çok güçlü patlama sesleri duyduklarını ilk etapta bu seslerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi. Patlama seslerinin er-Rabsa mahallesindeki tek katlı evlerinin yakınına konuşlanarak güney kesimleri bombardımana tutan bir tanktan kaynaklandığını fark ettiğinde korkuya kapıldığını dile getiren Hutami, kısa bir süre sonra Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarının tankı vurmak için geleceğini ve ailesinin çatışma arasında kurban olarak kalacağını düşünerek bir anda kaçmaya karar verdiğini anlattı. Hutami, önce kendi mahallesinden çıkarak 7 kişilik ailesiyle kent merkezindeki bir akrabasına gittiklerini, ardından da sabahın ilk ışıklarıyla beraber Zemar ilindeki köyüne doğru yola çıktıklarını belirterek, güney mahallelerden geçerken Husilerin yerleştirdiği onlarca kontrol noktasında durdurulduklarını aktardı.

- "Bizi canlı kalkan olarak kullanmak istiyorlar" Durduruldukları bir kontrol noktasında Husilerin sivillerin göç etmesi nedeniyle öfkelendiğini, kendilerine "korkaklar" diye hakaret edildiğini kaydeden Hutami, "Göç etmemiz onlara göre korkaklık. Evlerde kalmamızı istiyorlar. İşin aslı bizi canlı kalkan olarak kullanmak istiyorlar." dedi. Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Husiler, hükümete bağlı güçlerin geçişini engellemek için hendek ve siperler kazarak yüksek binalara keskin nişancılar yerleştiriyor. Husilerin sahil yoluna ve Ticaret Mahkemesi çevresine büyük bir hendek kazdığı, bunun yanı sıra Sana caddesi ve El-Yemen mahallesinde de hendek kazdıkları öğrenildi. Söz konusu kazıların su şebekesi ve elektrik hatlarına zarar verdiği, birçok mahallenin bu temel hizmetlerden yararlanamamasına neden olduğu, güney ve batı kesimlerdeki halkın göç etmesine yol açtığı bilgisi verildi. Hudeyde'nin orta ve kuzey mahallelerinin adeta boşaldığı, ana caddedeki bazı küçük lokantalar ve iş yerleri dışında her yerin kapalı olduğu kaydedildi.

Özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Nesime el-Hanşi, elektrik ve suyun kesilmesi nedeniyle kendi evini terk ederek, kentin doğusundaki baba evine gittiğini ifade etti. Bölge halkının su sızıntısı olan yerlerden su taşımaya çalıştığını ancak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarının meydana getirdiği endişe nedeniyle "suya ulaşma"nın bir soruna dönüştüğünü vurguladı. - Toplu taşıma ve taksiler çalışmıyor Kentteki aktivistlerden Ömer Muhammed, güney mahallelerde ise Husilere ait bazı araçların geçtiği anlar hariç hiçbir hareketliliğin olmadığını, benzin istasyonlarının ya tamamen kapalı ya da sadece belirli saatler için açık olduğunu, toplu taşıma araçları ve taksilerin çalışmadığını anlattı. Kent sakinlerinden Mervan Abdullah, savaşın Taiz'de olduğu gibi bir sokak savaşına dönüşmesinden endişe ettiklerini dile getirerek, "Siviller zarar görmeden Husilerden kurtulmak istiyoruz." diye konuştu. - Hava bombardımanı ve sokak savaşına doğru Yemen'de hükümet güçlerinin, Husilere karşı başlattığı operasyon kapsamında Hudeyde kentinde hava bombardımanı ile şiddetli patlamaların ardı arkası kesilmiyor. Bölge sakinlerine göre kentin hemen hemen her köşesinde çatışmaların yaşandığı ve bazen sadece bir saat içerisinde 100'e yakın patlama sesinin duyulduğu belirtiliyor.

Askeri gözlemciler, Husilerin yerleşim alanlarını bir güç noktası olarak kullandıklarını, geri çekildikleri alanlara zırhlı araç ve tankları konuşlandırarak sokak savaşına hazırlık yaptıkları ifade ediliyor. Hudeyde Vali Vekili Velid el-Kadimi, sosyal medyadaki Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, silahlı Husilerin kentin en büyük hastanelerinden olan Es-Sevra Devlet Hastanesi civarındaki Verem Dispanseri Merkezini roketatarlarla bastıklarını ve saldırılardan korunmak için buraya yerleştiklerini belirtti. Kadimi, Husilerin hastaneyi ve sivilleri kalkan olarak kullandıklarını kaydetti. \ - Halk dışarı çıkamıyor Siviller kentteki gerilim ve hayatlarından endişe etmeleri nedeniyle ev dışına çıkamıyor. Kızıldeniz sahilinde bulunan Hudeyde'de halk sıcaklığın yükseldiği şu günlerde deniz kenarında gezintiye çıkamıyor. Hudeyde kenti sakinlerinden eczacı doktor Muhammed Cemil, Ramazan Bayramı tatilini evinde geçirdiğini ve dışarı çıkamadıklarını söyledi. Kent sakinleri evlerinde nakit para bulundurmuyor ve yiyecek stoku yapmıyor. Bu nedenle kent sakinlerini zor günlerin beklediği belirtiliyor.