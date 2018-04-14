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Hudut kapıları turizm sezonuna hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşan turizm sezonu öncesinde yolcu işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi amacıyla personel takviyesinin yanı sıra görevli polislere belge sahteciliği, davranış analizi, halkla ilişkiler ve uluslararası kültürel farklılıklar konulu eğitimler verildi - Türkiye genelindeki 185 hudut kapısından geçen yıl 93 milyon 163 bin 7 kişinin giriş-çıkış işlemleri yapılırken, 1 Ocak-9 Nisan 2018 tarihleri arasında 19 milyon 326 bin 143 kişinin giriş-çıkış işlemi görüldü

SERTAÇ BULUR - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşan turizm sezonu öncesinde yolcu işlemlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi amacıyla personel takviyesinin yanı sıra görevli polislere belge sahteciliği, davranış analizi, halkla ilişkiler ve uluslararası kültürel farklılıklar konulu eğitimler verildi.

AA muhabirinin emniyet verilerinden derlediği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, yaklaşan turizm sezonu öncesinde yolcu işlemlerinin hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında bir taraftan hudut kapılarına personel takviyesi yapılırken, diğer taraftan da görevli personele belge sahteciliği, davranış analizi, halkla ilişkiler ve uluslararası kültürel farklılıklar konulu eğitimler verildi.

- Yeni cihaz ve sistemler de devrede

Öte yandan hudut kapılarında yılbaşından itibaren ülkeye giriş ve çıkış işlemlerinde yüksek güvenlik özelliklerine sahip olarak tasarlanan yeni damga cihazları kullanılmaya başlandı.

Türkiye'nin 13 Aralık 2017'de üye olduğu ve e-pasaportların sahte olup olmadığının anında anlaşılabilmesine imkan sağlayan ve hudut kapılarında yolcuların giriş-çıkış işlemlerini kolaylaştıran ICAO-PKD (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü-Açık Anahtar Dizini) Programı kapsamındaki 60 ülkenin pasaportları da hudut kapılarında doğrulanabiliyor.

- 9 Nisana kadar 19,3 milyon işlem yapıldı

Türkiye genelindeki 185 hudut kapısından geçen yıl 93 milyon 163 bin 7 kişinin giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirilirken, 1 Ocak-9 Nisan 2018 tarihleri arasında 11 milyon 713 bin 879'u yabancı toplam 19 milyon 326 bin 143 kişinin giriş çıkış işlemleri yapıldı. Geçen yıl söz konusu tarihler arasında 8 milyon 667 bin 716'sı yabancı, toplam 15 milyon 250 bin 109 kişinin giriş çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Yılbaşından 9 Nisan'a kadar giriş çıkış işlemleri yapılan Türk vatandaşı sayısında yüzde 15,65, yabancı uyruklu sayısında yüzde 35,14, toplamda ise yüzde 26,73 oranında artış görüldü. Aynı dönem baz alındığında işlem yaptıran yabancılarda ilk sırayı İran alırken, Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, Rusya, Irak, Azerbeycan, İngiltere, Yunanistan ve Suudi Arabistan takip eden diğer ülkeler oldu.

- En çok işlem İstanbul havalimanlarında

Emniyetin verilerine göre, 1 Ocak 9 Nisan 2018 tarihleri arasında en çok giriş-çıkış işlemlerinin yapıldığı hudut kapıları sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı 7 milyon 897 bin 861 işlem sayısı ile birinci sırada yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 2 milyon 337 bin 497 işlem ile ikinci, Artvin-Sarp kara hudut kapısı 1 milyon 651 bin 171 işlem ile üçüncü sırada yer aldı.

Sıralamaya göre, Antalya Havalimanında 1 milyon 151 bin 409, Edirne-Kapıkule kara hudut kapısında 1 milyon 101 bin 837, Şırnak-Habur kara hudut kapısında 681 bin 819, Esenboğa Havalimanında 557 bin 560, Ağrı-Gürbulak kara hudut kapısında 521 bin 639, Edirne-İpsala kara hudut kapısında 410 bin 202, İzmir-Adnan Menderes Havalimanından ise 402 bin 12 giriş-çıkış işlemi yapıldı.

İlk üç aylık veriler doğrultusunda, 2018'de hudut kapılarından yapılan giriş-çıkış işlem sayısının 110 milyonu aşması beklenirken, yolcu yoğunluğunun 4'te üçünün İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanları ile Artvin-Sarp ve Edirne-Kapıkule kara hudut kapılarında olması bekleniyor.

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