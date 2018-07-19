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"Hudut kartalları" FETÖ şüphelilerini sınırda yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 09:05 | Son Güncelleme

"Hudut kartalları" FETÖ şüphelilerini sınırda yakaladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut askerleri, FETÖ şüphelisi 2 eski öğretmeni Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.

"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 2 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelilerin, FETÖ üyeliğinden aranan Mustafa K. ve Tarık T. oldukları belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
sınır Yasak Bölge

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