"Hudut kartalları", FETÖ şüphelilerini sınırda yakaladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut askerleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2'si eski öğretmen 4 şüpheliyi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.
"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.
Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelilerin, FETÖ üyeliğinden aranan İ.A, Ç.B, T.B ve M.A. oldukları belirlendi.
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