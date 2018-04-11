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"Hudut kartalları" FETÖ şüphelisini sınırda yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

"Hudut kartalları" FETÖ şüphelisini sınırda yakaladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut askerleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüphelisi çifti, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.

Alınan bilgiye göre, devriye atan "Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 2 kişiyi tespit etti.

Yapılan incelemede Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelilerin, örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yaptığı tespit edilen B.K. ile H.K. olduğu belirlendi.

Her iki şüphelinin de FETÖ terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında devam eden mahkemeleri olduğu ve yurt dışı yasağı kararları bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ şüpheli

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